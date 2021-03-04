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Jandarma 550 ve muvazzaf alacak! Jandarma 550 sözleşmeli subay ve muvazzaf alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı 550 ve muvazzaf alacağını açıkladı. Jandarma sözleşmeli subay ve muvazzaf alımına ilişkin detaylar da belli oldu. Buna göre; Toplamda 550 subay alımı için 17 Şubat'ta başlayan başvurular, 07 Mart'ta sona erecek. Başvurular sadece 'https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris' internet adresindeki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılacak.

DHA
Giriş Tarihi: 4.3.2021 12:58 Son Güncelleme: 4.3.2021 13:10 ABONE OL
Jandarma 550 sözleşmeli subay ve muvazzaf alacak! Jandarma 550 sözleşmeli subay ve muvazzaf alımı başvuru şartları nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı, 550 muvazzaf ve sözleşmeli subay alacak. 17 Şubat'ta başlayan başvurular, 7 Mart'ta sona erecek. Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile bağlı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına; 27 erkek, 3 kadın olmak üzere 30 muvazzaf subay ile 446 erkek, 74 kadın olmak üzere 520 sözleşmeli subay alımı yapılacak.

Toplamda 550 subay alımı için 17 Şubat'ta başlayan başvurular, 07 Mart'ta sona erecek. Başvurular sadece 'https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris' internet adresindeki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Subay adayları, temine ilişkin detaylara 'www.jandarma.gov.tr', 'www.sg.gov.tr', 'www.jsga.edu.tr' adreslerinde yer alan '2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subay Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

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Jandarma 550 sözleşmeli subay ve muvazzaf alacak! Jandarma 550 sözleşmeli subay ve muvazzaf alımı başvuru şartları nelerdir?
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