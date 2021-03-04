Kahta Ziraat Odasından örnek davranış…

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Merkez Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararı Kahta'da uyguladıklarını ifade eden Kahta Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, "Türkiye Ziraat Odalar birliğimizin Şehit ve Gazi yakınlarından oda aidatı alınmaması yönünde almış olduğu karar Kahta Ziraat odası başkanlığı olarak bizleri çük sevindirmiştir. Vatan uğruna Şehit düşmüş, Gazi olmuş vatan evlatlarının geride kalanları bizlerin emanetleridir. Bu vesileyle odamıza kayıtlı olan çiftçilerimiz arasında Şehit ve Gazi yakını olan çiftçilerimizi tespit ederek onlardan oda aidatını almayacağımızı bildirdik. Belki çok büyük bir meblağ değil ama bize göre bu işin manevi yönü çok yüksek. Bu vesileyle vatan ve bayrak uğruna şehit düşen kahramanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, hayatta olan gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dilerim. Manevi değeri yüksek olan bu uygulamayı hayata geçirmemize vesile olan Türkiye Ziraat Odalar birliğimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Duyurunun yapılmasının ardından Şehit ve Gazi yakını kayıtlı üyeler Kahta Ziraat Odası Başkanlığı'na gelerek işlemlerini kısa sürede yaptırdıklarını kaydettiler. Başlatılan uygulamanın diğer odalara örnek olmasını beklediklerini ifade eden Kıbrıs Gazisi Ali Yavaş; Kahta Ziraat Odası Başkanlığının başlattığı bu uygulama bizleri sevindirmiştir. Oda başkanımız Rüştü Turanlı'ya teşekkür ediyorum" dedi.