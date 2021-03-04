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nasıl alınır? ? şartları nelerdir? Faruk Erdem SABAH TV'de yanıtladı!

şartları neler? nasıl alınır? ? Sabah Gazetesi Yazarı ve Çalışma Ekonomisi Uzmanı Faruk Erdem, SABAH TV'de yayına başlayan 'Sorun Söyleyelim' programına gelen soruları yanıtladı. İşte çalışma hayatı, emeklilik, ve tazminat ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 4.3.2021 10:44 ABONE OL
Kıdem tazminatı nasıl alınır? Ne zaman emekli olurum? Emeklilik şartları nelerdir? Faruk Erdem SABAH TV'de yanıtladı!

Milyonlarca vatandaş çalışma hayatı ve diğer konularda merak ettiği soruların yanıtlarını arıyor. Kıdem tazminatı nasıl alınır? Ne zaman emekli olabilirim? Tazminatımı alma hakkım var mı? İşveren sigortamı ödememiş, ne yapmalıyım? Sabah Gazetesi Yazarı ve Çalışma Ekonomisi Uzmanı Faruk Erdem, SABAH TV'de yayına başlayan 'Sorun Söyleyelim' programına gelen soruları cevapladı.

SİZ SORUN FARUK ERDEM YANITLASIN

SABAH TV'de yayınlanmaya başlayan ''Sorun Söyleyelim' programında, çalışma hayatından emekliliğe, memuriyetten tazminata, sigortadan tüketici haklarına kadar geniş yelpazeyi içeren konularda bilgiler verip, soruları cevaplandırılıyor.

Siz de merak ettiğiniz ve cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı BURADAN gönderebilirsiniz.

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Kıdem tazminatı nasıl alınır? Ne zaman emekli olurum? Emeklilik şartları nelerdir? Faruk Erdem SABAH TV'de yanıtladı!
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