Moody’s’ten not artırım sinyali

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk Lirası'nın güçlenmesini, sermaye girişlerinin yaşanmasını sağlayan para politikalarındaki değişimin Türkiye'nin kredisi açısından pozitif bir unsur olduğunu bildirdi. Moody's'in açıklamasında, "Para biriminin güçlenmesine, sermaye girişlerinin yenilenmesine, döviz rezervlerindeki azalışın durdurulmasına yol açan ve kasım ayından bu yana devam eden politika değişikliği, net bir pozitif kredi unsurudur" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "Daha tutarlı politika çerçevesinin korunduğunu görmemiz gerekiyor. Ayrıca devam eden yüksek dolarizasyon seviyesinden görülebileceği gibi, yurt içi güvenin henüz geri kazanılmamış olduğunu dikkate alıyoruz" ifadesi yer aldı.Moody's, Türk ekonomisinin büyüme görünümüne ilişin değerlendirmesinde, "Daha güçlü bir küresel büyümenin yaşanması ve yaz aylarından itibaren yabancı turistlerin gelecek olması bu yıl Türkiye ekonomisine bir miktar destek sağlayacak olsa da, büyümeyi ılımlı hale getirecek başka faktörler de var; özellikle çok daha ılımlı kredi büyümesi ve yüksek faiz oranları" yorumunda bulunuldu.Moody's 24 Şubat 2021'de Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri 2021 için yüzde 3.5'ten yüzde 4'e, 2022 için yüzde 4'ten yüzde 5'e yükseltilmişti. Kredi derecelendirme kuruluşu, 11 Eylül 2020'de takvim dışı bir değerlendirmeye giderek Türkiye'nin kredi notunu "B1"den "B2"ye düşürmüş ve not görünümünü "negatif" olarak bırakmıştı.