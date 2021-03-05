Dijital paraya kamu bankası garantisi

600 milyon dolarlık öz sermayeye sahip AB Grup Holding, Blokcahin teknolojisine bu yıl 3 milyon dolarlık yatırım yaptı. Dijital para birimlerinin işlem de görebileceği ABSTOCKS sistemini geliştiren kurum, dijital para alanında yeni bir dönem başlattı. Türkiye'de ilk kez kamu bankaları garantörlüğüne üretilen dijital paralar, yine bir kamu bankasının sigorta şirketi tarafında da sigortalandı. Paranın alım satımlarının da vergiye tabi olacağını belirten AB Grup Holding Başkanı Muhsin Bayrak, "Dijital para ve blokchain rekabeti gelecekte sadece şirketlerin değil ülkelerin de geleceğini şekillendirecek. 2 yıllık bir çalışmanın ardından teknolojimiz hazır hale geldi. Türkiye'nin en büyük kamu bankalarından biri ile de iş birliği yaptık. Öncelikle tüm paralar bu kamu bankasında tutulacak. Ayrıca yine aynı bankanın sigorta şirketi de anaparayı sigorta ediyor. Alım satım süreçleri bu şekilde ve vergiye tabi olarak gerçekleşecek" dedi.Öte yandan grup, Türkbükü bölgesinde değeri 100 milyon doları bulan konut yatırımına başladı. Grup aynı bölgeye 50 milyon dolarlık marina da kuracak. Yunanistan, İtalya, Almanya, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerde yatırımları bulunan AB Grup Holding'in üstlendiği Madnasa Türkbükü ve Madnasa Zirve yatırımları dünyanın en iyi mimarları arasında gösterilen Barbaros Sağdıç tasarladı. Projeden dünya jet sosyetesinin önemli isimleri şimdiden yer aldığı öğrenildi.