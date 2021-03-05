Milyonlarca vatandaşın cebine doğrudan yansıyacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı, abonelik sözleşmelerinde güvence bedelinden toplu konut projelerine, gıda güvenliğinden imar planı izleme sistemine kadar birçok başlıkta doğduran milyonlarca vatandaşın cebine yansıyacak düzenlemeler de içeriyor. Su, elektrik, doğalgaz abonelik sözleşmelerinden alınan güvence bedeli, hizmet türüne göre öngörülebilir birim miktarı üzerinden belirlenecek, alındığı tarihteki değerini koruyacak şekilde iadesi sağlanacak. Gençler de dâhil tüm ihtiyaç sahiplerinin konut edinmesinin önü açılacak. Geciken kamulaştırma bedeline enflasyondaki değişim yansıtılacak.Kamu kurumları tarafından yersiz ödeme nedeniyle gerçekleştirilen tahsilât işlemleri öngörülebilir hale getirilecek. Toplu konut projelerinin geliştirilmesi sürdürülecek. Gençler de dâhil olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin konut edinme hakkına yönelik tedbirler etkili bir şekilde alınmaya devam edilecek.Güvenli gıda arzını temin etmek ve kamuoyunu hızlı ve doğru bir şekilde bilgilendirebilmek için tüketici örgütleri temsilcilerinin de bulunduğu bağımsız bir mekanizma oluşturulacak. Kamulaştırmada "kamu yararı" kararının açık, anlaşılabilir bir şekilde verilmesine yönelik tedbirler alınacak. Kamulaştırmalarda bedel takdir edilirken, taşınmaz kültür varlıklarının enderlik ve sanat değeri de dikkate alınacak. Bedelin ödemesi gecikirse faiz hesaplamasında tüketici fiyat endeksindeki değişim dikkate alınacak. İmar planı izleme ve denetleme sistemi oluşturulacak, böylece parselasyon işlemlerinde vatandaşın yaşadığı mağduriyet giderilecek.