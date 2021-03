Pandemide çalışan kadının sorumluluğu arttı

Turkuvaz Medya Grubu bünyesindeki Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen 'İş Hayatında Kadın' paneline kadının iş yaşamındaki önemi damga vurdu. Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Demsa Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ katıldı. Kadınların iş hayatındaki ağırlığının artması gerektiği görüşünü dile getiren panelistler, pandemiyle birlikte kadının işte ve evdeki sorumluluklarının daha da arttığı görüşünde birleştiler.Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 6'ncı yılına giren Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nin yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da büyüdüğünü söyledi. Kadın işsizliğinin tüm dünyanın sorunu olduğunu dile getiren Ebru Özdemir, şunları kaydetti: "50 binin üzerinde çalışanımız var, kadın oranımızı yüzde 10'dan 12'ye çıkardık. Ama mühendislikte yüzde 17.4 ile yüzde 16 olan dünya ortalamasının üstündeyiz. Pandemi süreci iş dünyasında bir takım değişiklikler yarattı. Pandemi sonrasında ofisler sadece erkeklerin geri döneceği yerler olmamalı."Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli de kadınların yönetici kimliği ile aynı anda birçok şeyi düşünme, yönetme ve sonlandırabilmesinin iş dünyasında olumlu bir özellik olduğuna vurgu yaptı. "Sadece kadınların çalıştığı fabrikalarımızın olması hayalimizdi ve gerçekleştirdik" diyen Sürmeli, şu bilgileri verdi: "Tüm gruplarda oranımız yüzde 25'lerde. Yönetici kadın sınıfında bu oran yüzde 35'lerde. Yönetim katında da yüzde 40'ların üzerinde rakamlara sahibiz. Bu bir Anadolu şehri için önemli."Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp da kadın erkek konusunda eşitsizlik olmadığını düşünmeye başladığını belirtti. Panele online katılan Özalp, "Ne kadar eşitsizlik olduğunu söyleyip bu iddia ortaya koyarsak konunun bu tarafa eğileceğini düşünüyorum. Kadınların pratik zekası, yaratıcı çözümleri, farklılıkları iş hayatında, sosyal hayatta ve evde yadsınamayacak şekilde ortaya çıkıyor" diye konuştu.Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Kadının önemli yerlerde bulunması sadece aldığı eğitimle, onun zekası ve donanımıyla açıklanacak bir şey değil, eşit şartlara sahip olmasıyla eğitime iş dünyasına eşit ulaşımıyla mümkün" dedi. Dünyanın yarısı kadınken, kadının ayrımcılığa uğradığı bir ortamın hiçbir şekilde kalkınma ve zenginleşmeye yol açamayacağını ifade eden Dağ, "Gelişmiş toplumlarda, kalkınma ile ilgili süreç değerlendirildiğinde kadının eşit fırsatlara ve söz hakkına sahip olduğunu görüyorsunuz" diye konuştu.GÜÇLÜ Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde 'Sporda Kadın' panelinde milli kadın sporcular önyargıları ve algıları yıkarak başarıya ulaştıklarını söyledi. Panele katılan kadın sporcular, kız çocuklarına vazgeçmemelerini ve hayalleri için çalışmaya devam etmelerini tavsiye etti. Milli jimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, BJK Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Bahar Özgüvenç ve BJK Kadın Futbol Takım Kaptanı Başak Gündoğdu'nun katılımıyla gerçekleşen panelin moderatörlüğünü ise A Spor sunucusu Ceyda Dönmez üstlendi.Bahar Özgüvenç, erkek arkadaşlarıyla oynayarak başladığı futbol kariyerinde 1996'da lisanslı futbolcu olduğunu söyledi. O dönemlerde kadın psikolojisi ve fizyolojisinden anlamayan antrenörlerle çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Özgüvenç, gün geçtikçe antrenörlerin bakış açısı değiştiğini anlattı. 'Kadından futbolcu mu olur' algısını yıkmak için hâlâ çalıştığını kaydeden Özgüvenç, aSpor'daki programı ve Beşiktaş Futbol Kulübü'nün desteğiyle yavaş yavaş önyargıların kırıldığını söyledi.Başak Gündoğdu da erkeklerde teneffüste futbol oynarken 12 yaşında keşfedildiğini belirterek "Ailem çok destek oldu ben çok şanslıyım. Bana da ailem tek bir şart koştu. Eğitim ve sporu bir arada yürütmek zorundaydım. Mühendislik okudum, çok da mutluyum. İleride çocuğum olursa baskı yapmayacağım, ama kesinlikle sporcu olmasını isterim" dedi. 'Futbolcuların bacakları çarpık olur' önyargısının çok yaygın olduğunu söyleyen Gündoğdu, annesinin bu önyargıyı yıkmak için çok fazla mesai harcadığını belirtti.Göksu Üçtaş Şanlı da Gaziantep'te anne ve babasının götürdüğü spor salonunda antrenörün yönlendirmesiyle daha iyi bir yerde eğitim almak için Bolu'ya gittiklerini belirtti. Anne olduktan sonra kendini daha güçlü hissettiğini dile getiren Şanlı, kızı Lina 11 aylıkken aldığı Dünya Kupası Madalyası'nın hayatının en anlamlı madalyası olduğunu söyledi. Küçük kızlara örnek olmaya çalıştığını ifade eden Üçtaş, "Hayallerinden vazgeçmesinler, kendilerini yıkmaya yıldırmaya çalışanlara izin vermesinler, içlerindeki güce güvensinler" dedi.Hatice Kübra İlgün, tekvandonun ne olduğunu bile bilmeden uzun bacakları nedeniyle bu spora seçildiğini söyledi. 16 yıldır bu sporu yaptığını belirten İlgün, 2012'de sakatlandığında bırakmayı bile düşündüğünü, ancak babasına olan madalya sözü nedeniyle vazgeçmediğini dile getirdi.OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ise kadınların her alanda ısrarla "Ben varım" demesi gerektiğini belirtti. Toplantıya online bağlanan Öztürk, "İnsana yönelik projeler oluşturduk, ilki temiz tuvalet kampanyasıydı sonrasında da birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik" dedi. "Kadın Gücü" projesiyle akaryakıt istasyonlarında 74 ilde kadınların çalıştığını ifade eden Öztürk, kadın çalışana karşı çıkan bayilerin bile zamanla kadın sayısını artırdığını söyledi. Kendisinin de öğretmen olduğunu söyleyen Öztürk, kadının girdiği her alanda başarılı olacağını dile getirdi.DEMSA Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan da panele online bağlanarak yakın zamanda hayata geçirdikleri e-ticaret web sitesi projelerine değindi. Burada sadece kadın üreticilerin ürünlerinin olmasını istediklerini anlatan Çetindoğan, proje ile ilgili şu bilgileri verdi: "Yerelden gelen kadınlar ile global anlamda marka olmuş kadınların ürünleri olsun dedik. Böyle yola çıkarak kasımda bu e-ticaret sitemizi hayata geçirdik. Kısa sürede 36 ilimizden yaklaşık 9 bin ürünü olan üretici ve girişimci kadınlarımızın ürünleri oluştu. Bu ay yurtdışına da Türk kadınlarımızın ürünlerini satan bir platform olmuş olacağız. Kadınlarımız el ele verince ekonomide daha çok yer alacak."CİNSİYET ve fırsat eşitliğini esas alan politikalarıyla topluma değer katan çalışmalara imza atan Migros bünyesindeki Migros Kadın Akademisi, kadınların farklı konularda aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirmelerine ve yeni beceriler edinmelerine katkıda bulunmak amacıyla kuruldu. Kişisel gelişim eğitimleri, hobi kazandırma ve mesleki eğitimler gibi birçok alanda üyelerine destek verecek olan Migros Kadın Akademisi, işini kurma noktasına gelen kadınların çalışma hayatına katılımlarına ve ürettikleri ürünleri pazarlamalarına da destek olacak. Migros, bu akademi aracılığıyla 1 milyon kadına ulaşmayı hedefliyor. İlerleyen dönemde Migros'un alanında uzman ve önemli başarılara imza atmış kadın yöneticilerinin de tecrübelerini paylaşacağı bu platformda, müşterilerin ve çalışanların bir araya geleceği etkinliklerin hayata geçirilmesi planlanıyor.TÜRKİYE'NİN önde gelen hazır giyim perakendecilerinden olan Aydınlı Grup, yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da büyümesini sürdürüyor. 292'si yurtdışı olmak üzere toplam 648 mağaza ve 5.200'ü aşkın çalışanı ile sadece Türkiye'nin değil, yakın coğrafyanın da en büyük hazır giyim perakendecilerinden biri konumundaki grup, U.S. Polo Assn. ile 44 ülkede, Pierre Cardin ile 10 ülkede, Cacharel ile 8 ülkede operasyonlarını yürütüyor. Toplamda 55 ülkede lisans hakkına sahip olan Aydınlı Grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde Turkuvaz Medya Merkezi Binası'nda gerçekleşen Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nin sponsoru oldu.