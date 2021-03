Türkiye’ye giriş normalleşiyor

Turizmde yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir buluşma gerçekleşti. Türkiye'ye en çok turist getiren dört büyük Türk tur operatörü Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile bir araya geldi. Rusya ve BDT pazarlarında faaliyet gösteren Anex Tour, Pegas Touristik ve Coral Travel ile Avrupa'nın önde gelen Türk tur operatörü Corendon Hava Yolları'nın üst düzey yöneticileri yeni dönem için yol haritalarını bakanlarla paylaştı.1 Nisan'dan itibaren yeni sezonu açmaya hazırlanan operatörler, sektörün önünde duran en büyük sorunun Türkiye'ye girişte PCR testi olduğunu bakanlarla paylaştı. Türkiye'ye girişte zorunlu olan mart sonu bitmesi planlanan PCR testinin 26 Mayıs'a kadar uzatılmasının gündemde olduğunu aktaran operatörler, "Tatil maliyetlerini katlayan bu test ülkemize olan talebi de olumsuz etkiliyor. Biz sorunu aktardık. Test süresinin 26 Mayıs'tan 15 Nisan'a çekilmesi gündeme geldi. Bakanlarımız olumlu yaklaştı ancak son kararı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu verecek" dedi.Yeni dönem yol haritalarını da paylaşan operatörler, tüm planlamalarını tamamladı. Buna göre Rusya ve BDT ülkelerinden 2021 yılında toplam 10 milyon turist getirilmesi hedefleniyor. Sadece Antalya'ya 5 milyon Rus getirilmesi planlanıyor. Ege için 1.5 milyon Rus turist planlanırken, İstanbul için hedef ise 1 milyon olarak belirlendi.Pandemi nedeniyle, 2020 yılında Avrupa'da bir önceki yıla göre yüzde 76'lık bir kayıp yaşanmıştı. 2019'da Türkiye toplam Avrupa pazarından 20 milyonu aşkın turist alırken bu oran 2020'de 5.5 milyonda kalmıştı. Her zaman erken rezervasyonla ilerleyen Avrupa pazarında bu yıl belirsizliğin olduğunu ve son dakikanın öne çıktığını belirten turizmciler, "Bizim hedefimiz bu yıl 2020 kaybının yüzde 50'sini telafi etmek. 2019 yılına göre yine yüzde 30 kaybımız olur" diyor.Pegas Touristik BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar, Rusya ve BDT'den sefer sayısını 30'dan 50'ye çıkaracaklarını söyledi. Sancar, "Haziran başı ve eylül sonu itibarıyla da sadece Antalya'ya haftada 100 uçak indireceğiz" dedi. Rusya ve BDT ülkelerinden çok yüksek rezervasyon geldiğini belirten Sancar, "Şu an erken rezervasyon dönemindeyiz. Nisan ayı için haftalık 1.500, mayıseylül dönemi için de haftalık 5 bin paks (kişilik paket) satıyoruz" ifadelerini kullandı. Sancar, paket fiyatlarının da 2021'de artışa geçtiğini söyledi.Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Avrupa'ya planladığımız nisan uçuşlarını talep yetersizliğinden iptal ettik. Türkiye'ye ise talep yüksek" dedi. Kendilerine gelen rezervasyonlarda Antalya'nın ilk sırayı aldığını anlatan Karaer, "Avrupa'da Türkiye'ye yönelik bir güven var" dedi.Pegas Touristik BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar, Rusya ve BDT'den sefer sayısını 30'dan 50'ye çıkaracaklarını söyledi. Sancar, "Haziran başı ve eylül sonu itibarıyla da sadece Antalya'ya haftada 100 uçak indireceğiz" dedi. Rusya ve BDT ülkelerinden çok yüksek rezervasyon geldiğini belirten Sancar, "Şu an erken rezervasyon dönemindeyiz. Nisan ayı için haftalık 1.500, mayıseylül dönemi için de haftalık 5 bin paks (kişilik paket) satıyoruz" ifadelerini kullandı. Sancar, paket fiyatlarının da 2021'de artışa geçtiğini söyledi.Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Avrupa'ya planladığımız nisan uçuşlarını talep yetersizliğinden iptal ettik. Türkiye'ye ise talep yüksek" dedi. Kendilerine gelen rezervasyonlarda Antalya'nın ilk sırayı aldığını anlatan Karaer, "Avrupa'da Türkiye'ye yönelik bir güven var" dedi.