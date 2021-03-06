Karapürçek’e kültür ve sosyal merkez yapılacak

Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım, BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik, AK Parti Karapürçek İlçe Başkanı Ümit Bodur'un da hazır bulunduğu toplantı da ilçenin sıkıntı, sorun ve kalkınması için neler yapılması masaya yatırıldı. İlçenin ihtiyaçlarını bildiklerini kaydeden Başkan Ekrem Yüce, "Buluşmalarımızda gerçekleştirdiğimiz istişareler sayesinde ilçelerimizdeki öncelikli ve önemli olan hizmetleri yerinde tespit ediyoruz. Karapürçek fiziki olarak küçük olsa da siyasi olarak bizim için çok büyük bir öneme sahip. Bizim için Karapürçek'in değeri çok büyük. Yapacağımız yatırımlarla da inşallah ilçemizi örnek bir ilçe haline getireceğiz" dedi.



Yüce," Özellikle turizm ve tarım alanında atacağımız adımlarla ilçemizin kalkınma ivmesini hızlandıracağız. Birlik ve beraberlik içerisinde gönül belediyeciliği anlayışımızdan ödün vermeden hizmetlerimizle her vatandaşımızın memnun olmasını sağlayacağız. Karapürçek'e 23 aylık hizmet süremiz içerisinde 1 Milyon 789 bin TL'lik yatırım yaptık. Yatırımlarımız ile ilçemizin modern bir görünme kavuşması yollarımızı 9 bin 886 ton asfalt ile buluşturduk" diye konuştu.

Yüce," Aynı zamanda içmesuyu, yağmursuyu ve kanalizasyon projelerimiz ile ilçemizin altyapı sorunlarını çözüme kavuşturduk. Güçlü altyapımız sayesinde ilçede su kayıp ve kaçak oranlarını yüzde 60 seviyelerinden yüzde 25 seviyelerine indirdik. Karapürçekli hemşehrilerimize bir müjde de vermek istiyorum. İlçemize çocukların ve ailelerin hoşça vakit geçirebileceği yeni bir merkez kazandırmak için kolları sıvadık. Rabbim çalışmalarımıza kolaylıklar versin. Milletimizin ve şehrimizin menfaatlerini düşünerek gerçekleştirdiğimiz her projemizi hayırla sonuçlandırsın" ifadelerinde bulundu.