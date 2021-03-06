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Son dakika haberi: Mart ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı , yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 6.3.2021 10:03 Son Güncelleme: 6.3.2021 10:07 ABONE OL
Son dakika haberi: Mart ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kredi ve burs ödemeleriyle ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin mart ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Kasapoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Mart ayı burs ve kredi ödemelerinizi hesaplarınıza yatırmaya başladık. Sağlıklı günlerde harcayın." dedi.

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Son dakika haberi: Mart ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
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