Son dakika haberi | Türkiye'den yeni hamle! Covid-19'dan daha büyük bir kriz...

Son dakika haberi... Dünya, iklim değişikliği krizi ile karşı karşıya. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür de bugünkü yazısında bu konuya dikkat çekti. Övür, "Bu öyle bir kriz ki, ekonomiden sağlığa, gıdadan enerjiye hayatımızın her alanını etkiliyor ve daha da etkileyecek." dedi.

İşte Mahmut Övür'ün 'İklim Kanunu Geliyor' başlıklı yazısı:

Dünya korona krizini yaşıyor ama kapıda çok daha büyük bir kriz bizi bekliyor: İklim değişikliği krizi...

Bu öyle bir kriz ki, ekonomiden sağlığa, gıdadan enerjiye hayatımızın her alanını etkiliyor ve daha da etkileyecek. Görünen o ki gelecekte dünyanın bundan daha önemli bir meselesi olmayacak. Doğal olarak Türkiye'nin de...