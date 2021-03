Surların restorasyonuna uluslararası medya manipülasyonu

Yaklaşık 20 yıl önce HDP'li belediye başkanlarınca Ben u Sen Mahallesindeki gecekonduların yıkımı için tespit çalışmaları yapıldı. Belediyeler, tespit çalışmalarının ardından herhangi bir şekilde kamulaştırma ve yıkım çalışması gerçekleştirmedi.

Diyarbakırlılar, geçen yıl kentte göreve başlayan Vali Münir Karaloğlu'na kentle ilgili öncelikle surların restorasyon çalışmalarına hız verilmesi taleplerini iletti.



Karaloğlu'nun talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi, "Ben-u Sen Vadisi" olarak adlandırılan ve Diyarbakır Kalesi'nin en görkemli burçlarının olduğu bölgede, surlara yapışık kaçak yapıları yıkılması için kamulaştırdı.



Çalışma kapsamında surların dış çeperinde bulunan ve sur koruma bandında kalan, çoğu tapusuz, gecekondu niteliğindeki yapılar yıkıldı.

Hazırlanan projeyle sur çevresinin kaçak yapılardan arındırılmasının ardından Urfa Kapıdan Hevsel Bahçeleri'ne kadar uzanan "yeşil kuşak" oluşturulması hedefleniyor.



Proje tamamlandığında, Diyarbakır Kalesi'nin etrafı kesintisiz bir şekilde gezilebilecek ve en görkemli burçların ihtişamı ortaya çıkarılacak.

Bu çerçevede şimdiye kadar 3. etabı tamamlanan proje kapsamında kamulaştırılan 200 yapının yıkımı tamamlandı. Sahada hafriyat kaldırma çalışmaları devam ediyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ve dönemin Kalkınma Bakanlığı'nca sağlanan ödeneklerle 2019'da hazırlanan burçların rölöve, restitüsyon ve restorasyon, statik proje ve raporları Bilim Komisyonu ve Koruma Kurulundan onay aldı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince yapılan ihaleyle ilk etapta en görkemli, en nitelikli anıtsal, büyük burçlar olan ve üzerinde kitabe, hayvan motifleri, kesme taş silmesi bulunan burçlarının restorasyonuna 10 Ağustos'ta başlandı.



Kültür Bakanlığı, Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonu ile yürütülen restorasyonda, yapısal hasarların giderilmesine yönelik güçlendirme, konservasyon ve mimari gerekliliklere göre tamamlamaları içeren minimum müdahale ilkesine uyarak yapılan onarımda tüm çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığının oluşturduğu Bilim Komisyonu ve alanında uzman kişilerden oluşan danışma kurulu tarafından titizlikle kontrol ediliyor.



Geçen yıl 'Surlar sahipsizlikten, bakımsızlıktan yıkılıyor' diye haber yapan mecralar, restorasyonun başlamasının ardından çalışmaları kötülemek için hep bir ağızdan kara propaganda yapmaya başladı.



Dünya Kültür Mirası olan Diyarbakır Kalesi'nin ihtişamının ortaya çıkarılması ve kentin dünya turizminde hak ettiği yere gelebilmesi için yapılan yoğun çalışmaları görmezden gelen mecralar, hiç bir kurumdan bilgi almadan, restorasyon çalışmalarının yapıldığı alana bile girmeden haber yaptı.

ARTIK BU ŞEHRİN KAYBEDECEK ZAMANI YOK



Vali Karaloğlu, 2 Şubat'ta üçüncü etabın yıkımıyla ilgili yaptığı açıklamada, yapılan kara propagandaya yönelik olarak, söz konusu yapılarda oturan, şehrine, mirasına sahip çıkan vatandaşlarla tokalaşıp helalleştiklerini dile getirdi.



Karaloğlu, şunları kaydetti:



"Bu bölgede şu ana kadar hiçbir vatandaşla sorun yaşamadık. Her hayırlı işin engeli de olur. Bu işleri yaparken şehirde bugüne kadar taş taş üstüne koymamış, sadece kötülükten ve kötü işlerden anlayan, fitne, dedikodu ve iftira yapan, bozgunculuk çıkaran bir grup var maalesef. Onlar da iftira atmaya ve dedikodu yapmaya, yaptığımız her iş ve söylediğimiz her söze kötülük üretmeye devam etti. Ancak bizim moralimizi ve motivasyonumuzu bozmaya gücünüz yetmez. Size buradan 'Êdî Bese (Yeter artık)' diyoruz. Bu şehir sizin yüzünüzden çok zaman kaybetti. Artık bu şehrin kaybedecek zamanı yok. Kaybettiği zamanı geri alabilmesi için de koşması gerekir. Vatandaşlarla kurduğumuz gönül birliğiyle koşmaya devam ediyoruz."dedi.