Tuzla'ya stadyum ve kapalı spor salonu mujdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz ay Tuzla Belediyesi'ni ziyaret ederek Tuzla'da yapılacak olan spor yatırımlarını hakkında bilgi almıştı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı incelemenin ardından "Tuzla hem İstanbul'umuzun hem de ülkemizin spor alanında birçok sporcuyu yetiştiren, geliştiren ve destekleyen yönü ile beraber spor turizmi açısından da önemli destinasyonlardan birisi olacak" demişti. Bakan Kasapoğlu'nun ziyaretinin ardından hız kazanan yeni stadyum ve yeni kapalı spor salonu projesi ile ilgili Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı Spor Toto Teşkilat Başkanlığında yapılan protokol sonrası müjdeli haberi, "Sizlere bu müjdeyi Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızdan bildiriyorum. Tuzlamızda yapılacak olan bir stadyum ve bir de kapalı spor salonu için protokol imzaladık. İlçemize, Tuzlalılarımıza hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Spor Toto Teşkilat Başkanımıza bu kıymetli yatırımlara destekleri için Tuzla halkımız adına teşekkür ediyorum." sözleri duyurdu.





"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ŞAHSIM VE TUZLA HALKI ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Tuzla'yı ziyareti sırasında Tuzla'da iki proje konusunda kendilerinden yardım istedik. E-5 altı, İstasyon Mahallemize büyük bir 'Spor Kompleksi' ve E-5 üstü, Aydınlı Mahallemizde stadyum ve her yaştan insanın faydalanabileceği bir 'Spor Kompleksi' yapma kararını aldık. Bugün itibariyle de Sayın Bakanımızın talimatıyla protokol sözleşmesini imzaladık. Emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beyefendiye şahsım ve Tuzla halkı adına yürekten teşekkür ediyorum. Tuzlamıza hayırlı olsun." dedi.