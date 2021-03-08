Yerli otomobilin payı arttı

Türkiye'de şubat ayında 44 bin 749 adet otomobil, 13 bin 755 adet hafif ticari araç satıldı. Türkiye'deki fabrikalarda üretilen yerli otomobillerin payı şubatta yüzde 41.59'e yükseldi. Binek otomobil ve hafif ticaride toplam pazardaki yerlilik oranı ise yüzde 45.19 oldu. 2020 sonunda binek otomobilde yerlilik yüzde 40.92, toplam pazardaki yerlilik ise 45.72 seviyesinde gerçekleşmişti. Şubatta binek otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri 10 bin 933 adetle Fiat oldu. Renault, 6 bin 331 adetle ikinci, Ford 5 bin 736 adetle üçüncü, Volkswagen 5 bin 601 adetle dördüncü, Toyota 3 bin 876 adetle beşinci sırada yer aldı. Fiat otomobil satışlarında da 7 bin 147 adetle ilk sırada bulunuyor. Birinci Ford'u, 5 bin 982 adetle Renault, 4 bin 286 adetle Volkswagen, 3 bin 814 adetle Toyota izledi. Peugeot 2 bin 742 adetle beşinci oldu. 2021 OcakŞubat ayındaki sonuçlara bakıldığında ise Fiat 10 bin 542 adetle en çok otomobil satışı gerçekleştiren marka oldu. Renault, 9 bin 606 ikinci, Volkswagen 8 bin 368 adetle üçüncü, Toyota 7 bin 876 adetle dördüncü, Peugeot 5 bin 419 adetle beşinci sırada yer aldı.