İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 2021 İşten çıkarma yasağı fesih kısıtlaması ne zaman bitiyor, hangi tarihe uzatıldı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek, uzatıldı mı soruların yanıtları gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği gibi, koronavirüs salgını döneminde devletin aldığı ek tedbirlerden birisi de fesih kısıtlaması olarak da adlandırılan işten çıkarma yasağı uygulamasıydı. Bu uygulamanın sonlarına doğru gelinirken uzatılıp uzatılmayacağı merak konusuydu. Öyle ki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman kalkacak sorularına yanıt aranıyordu.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren uzatılması düzenlendi.

İşten çıkarma yasağı ne zaman uzatıldı sorusunun yanıtı ve son gelişmeler şu şekilde;