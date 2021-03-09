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uzatıldı mı? 2021 İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, hangi tarihe uzatıldı?

Koronavirüs döneminde istihdamı korumak için devletin aldığı önlemlerden birisi de olarak bilinen uygulamasıydı. Belirli hâl ve durumların dışında işten çıkarmayı yasaklayan bu uygulama, bir süredir devam ediyordu. Bu noktada, işten çıkarma yasağı bitti mi, uzatıldı mı konusuna yanıt aranırken son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile işten çıkarma yasağı uygulaması uzatıldı. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek ve hangi harihe uzatıldı soruların yanıtları ise merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 9.3.2021 08:13 Son Güncelleme: 9.3.2021 08:13 ABONE OL
İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 2021 İşten çıkarma yasağı fesih kısıtlaması ne zaman bitiyor, hangi tarihe uzatıldı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek, uzatıldı mı soruların yanıtları gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği gibi, koronavirüs salgını döneminde devletin aldığı ek tedbirlerden birisi de fesih kısıtlaması olarak da adlandırılan işten çıkarma yasağı uygulamasıydı. Bu uygulamanın sonlarına doğru gelinirken uzatılıp uzatılmayacağı merak konusuydu. Öyle ki, işten çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman kalkacak sorularına yanıt aranıyordu.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren uzatılması düzenlendi.

İşten çıkarma yasağı ne zaman uzatıldı sorusunun yanıtı ve son gelişmeler şu şekilde;

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.

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İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? 2021 İşten çıkarma yasağı fesih kısıtlaması ne zaman bitiyor, hangi tarihe uzatıldı?
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