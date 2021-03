Almanlar için 1. alternatif Türkiye

Türk Hava Yolları (THY) ve Lufthansa ortaklığında kurulan ve THY'nin ardından en gelişmiş ikinci uçuş filosuna sahip havayolu şirketi olan SunExpress, 2021 hedef ve planlarını ilk kez SABAH'a açıkladı. Bu yaz için Türkiye'ye 23 yeni rota ekleyen şirket, 27 ülkede 52 destinasyona aktarmasız uçuş sunacak. "Avrupa'dan Türkiye'ye çok yüksek bir seyahat talebi var" diyen SunExpress CEO'su Max Kownatzki ile yeni dönem uçuş planlarını ve Türkiye turizmine yönelik öngörülerine kadar tüm detayları konuştuk.Bu yaz, Türkiye ile Avrupa arasındaki uçuş ağımızı, Antalya ve İzmir'den başlatacağımız Beyrut, Erbil ve Tel Aviv de dâhil olmak üzere, toplamda 23 yeni rota ile genişleteceğiz. Türkiye'den toplam 27 ülkede 52 destinasyona aktarmasız uçuyoruz. 23 rotanın içinde merkezimiz Antalya'yı bağlayacağımız 9 yeni dış hat (Beyrut, Cenevre, Erbil, Kişinev, Lübliyana, Londra-Gatwick, Manchester, Sofya ve Tel Aviv) ve iki yeni iç hat (Hatay ve Malatya) destinasyonlarımız bulunuyor. 2021 yazında Antalya'dan dış hatlarda toplam 40 ve iç hatlarda 10 destinasyona uçuş sunacağız. Aktarma merkezimiz İzmir'den ise bu yaz başlattığımız 4 yeni dış hat (Beyrut, Cenevre, Kiev ve Tel Aviv) ve 1 yeni iç hat (Bodrum) noktalarımızla birlikte toplamda 31 dış hat ve 14 iç hat destinasyonuna uçuş düzenliyoruz. Antalya ve İzmir dışında Bodrum ve Dalaman dâhil olmak üzere toplamda 15 Anadolu şehrinden Avrupa'nın birçok kentine aktarmasız uçuş gerçekleştireceğiz.Avrupa'da seyahat etme talebi hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Yaptığımız araştırmalar Avrupalı turistlerin, yaz tatili için Kovid-19 krizini yönetme konusunda ikna edici performansa sahip olan kısa ve orta mesafeli destinasyonları tercih edeceğini gösteriyor. Burası da Türkiye!Bu yıl daha çok son dakika rezervasyonları alıyoruz. Eskiye oranla daha kısa vadeli talepler alıyoruz, mesela şubatta gerçekleşen rezervasyonların yüzde 80'i uçuştan önceki son 14 gün içinde gerçekleşti. Ancak, talepte bir düşüş olmadığını kesinlikle söyleyebilirim.Türk hükümeti, Kovid-19 salgınına karşı hızlı aksiyon aldı. Salgının yayılımını azaltmak için alınan önlemler, ilk andan beri çok başarılı şekilde yönetildi. Tüm taraflar sektör temsilcileriyle el ele çalıştı. Güvenli turizm için tüm önlemleri alındı ve uygulandı.Geçtiğimiz yaz, Almanya'dan Antalya ve İzmir'e 65 turizm profesyonelini getirdik. Her iki bölgede de güvenli tatil seçenekleri ve alınan hijyen önlemlerini görüp deneyimlediler. Türkiye'de hijyenik ve sağlıklı bir tatil için alınan önlemler, tüm katılımcıları fazlasıyla tatmin etti. Şu anda Almanlar, Türkiye'yi yazın tatil için birinci alternatif olarak görüyorlar. Bu yıl da aynı projeyi tekrarlamayı planlıyoruz.Türkiye, misafirperverliği ve turistik noktaları nedeniyle Avrupa'nın en büyük tur operatörleri için her zaman favori tatil yerlerinden biri. İşbirliği yaptığımız operatörler kararlı. Otellere ön ödemelerini yaptılar ve pazarın iyileşeceğine büyük bir güven duyuyorlar. Onların iş modelleri için Türkiye, başarılarının çok temel bir bileşeni. Seyahat yasakları kalktıktan sonra en uygun koşulların sunulduğu emniyetli tatil destinasyonlarına akın edilecek.Krizin şiddetini tespit eder etmez, kriz hafifletme planımızı uygulamaya koyduk. İşten çıkarmaları önlemek için her türlü aksiyonu aldık ve şirketimizi başarılı bir şekilde ayakta tuttuk. Düşük maliyetli havayolları arasında dünyada ilk 5 içinde olan bir firma olarak, rakiplerimize baktığımızda sonuçlarımızdan oldukça memnunuz.Güvenli seyahat için bunu kesinlikle destekliyoruz. Aşı pasaportlarının uygulanabilmesi için, aşılamada tatmin edici bir düzeye ulaşılıncaya kadar, mevcut şartlar altında tüm yetkililerin Kovid-19 testlerinin kolay ulaşılabilir olmasına ve hızlı aşılamanın yaygınlaşmasına odaklanmaları gerektiğine inanıyoruz.Türkiye, zor zamanlardan güçlenerek çıkan bir ülke. Geçmişteki krizlere, ülkenin bugüne kadar neler yaşadığına bakın. Her seferinde eskisinden daha güçlü geri döndü. Kovid-19 krizinin de galibi güvenli, hijyen önlemlerini en iyi şekilde alan ve uygun maliyete karşılık yüksek değer sunan ülkelerden biri olduğuna inanıyorum. Türk turizminin önemli bir ivme kazanacağına ve bu krizden daha güçlü bir şekilde çıkacağına inancımız tam.Baştan beri tüm önlemleri alıyoruz. Ek olarak, yolcularımız tarifeleri doğrultusunda koltuk seçebiliyor ve dilerlerse boş orta koltuk seçeneğini satın alabiliyorlar. Bu sayede kendileriyle diğer yolcular arasındaki koltuğu boş bırakabiliyorlar. Mesafeyi artırmak için yeni projelere çalışıyoruz.