TCMB Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Mart ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Başkan Naci Ağbal son olarak yaptığı açıklamada "Önümüzdeki dönemde de güven odaklı para politikası aracılığıyla fiyat istikrarına ulaşma yolunda emin adımlar atmaya devam edeceğiz." İfadelerini kullanmıştı. Bu noktada gözler TCMB Merkez Bankası toplantısından çıkacak Mart ayı faiz kararına çevrildi. "TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?" soruları bu kapsamda yanıt arıyor. TCMB Merkez Bankası faiz kararı önümüzdeki haftaki PPK toplantısı ile belli olacak…

MART AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilindiği üzere Ocak 2021'de faiz aynı seviyede tutulmuş Şubat ayında ise yeniden faizlerin yüzde 17'de sabit tutulmasına kararı verilmişti. Mart ayına ait karar ise 18 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan toplantıyla belli olacak.