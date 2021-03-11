İşsizlik ocakta 26 ayın en düşük seviyesinde

Pandeminindünya ekonomisini sarstığı 2020'de büyüme başarısı gösteren nadir ülkelerden biri olan ve bu yıla ilişkin büyüme tahminleri uluslararası finans kuruluşları tarafından yukarı yönlü revize edilen Türkiye, istihdamda da pandemi öncesi seviyeyi yakaladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, işsizlik oranı, Ocak 2021'de bir önceki aya göre 0.4 puan azalışla yüzde 12.2 ile Kasım 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı bin kişi azalarak 3 milyon 861 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0.6 puan azaldı. İşsizlikteki düşüşte hükümetin pandemi döneminde aldığı tedbirler, kamu bankaları öncülüğünde sağlanan finansal destekler, kısa çalışma uygulaması ve işten çıkarma yasağı etkili oldu.Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, ocakta aylık bazda 822 bin kişi artarak 27 milyo n 706 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 1.2 puanlık artışla yüzde 43.8 oldu. Böylece istihdam sayısında salgın öncesi seviye yakalanmış oldu. İş gücüne katılma oranı da aylık bazda 1.2 puan artarak yüzde 49.9'a çıktı. Genç nüfusta işsizlik oranı 0.7 puanlık azalışla yüzde 24.7'ye geriledi.