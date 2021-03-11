Milyonlarca işçi ve işveren merak ediyor! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?

İşten çıkarma yasağı uzunca bir süredir uygulanmaya devam ediyor. Son olarak salgın sürecinde Resmi Gazete üzerinden kamuoyuna duyurulan kararda 17 Mart tarihinde sona ereceği düşünülen fesih kısıtının yeniden uzatılmasına karar verilmişti. "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" gibi birçok soru bu kapsamda vatandaşların gündemindeki yerini aldı. İşten çıkarma yasağı bilindiği gibi hem işçi hem de işveren haklarını korumaya yönelik olarak uygulamaya geçmişti.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Geçtiğimiz seneden bu yana uygulanmaya devam eden bu kısıtlama süreci alınan kararla beraber yeniden uzatıldı. İşçi ve işveren mağduriyetine karşın uygulanmakta olan kısıtlama ile ilgili olarak yayınlanan kararda; "iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi" ifadelerine yer verildi.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.
Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.
Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.
Kararda şu ifadelere yer verildi;
4857 sayılı İş Kanununun geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 /01/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına mezkur Kanunun geçici 10'uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince karar verilmiştir.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak. Yani 2020 yılı tamamlanana kadar her bir haksız fesih için işveren 2 bin 943 lira para cezası kesilecek.