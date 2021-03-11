Milyonlarca işçi ve işveren merak ediyor! İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?

İşten çıkarma yasağı uzunca bir süredir uygulanmaya devam ediyor. Son olarak salgın sürecinde Resmi Gazete üzerinden kamuoyuna duyurulan kararda 17 Mart tarihinde sona ereceği düşünülen fesih kısıtının yeniden uzatılmasına karar verilmişti. "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" gibi birçok soru bu kapsamda vatandaşların gündemindeki yerini aldı. İşten çıkarma yasağı bilindiği gibi hem işçi hem de işveren haklarını korumaya yönelik olarak uygulamaya geçmişti.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Geçtiğimiz seneden bu yana uygulanmaya devam eden bu kısıtlama süreci alınan kararla beraber yeniden uzatıldı. İşçi ve işveren mağduriyetine karşın uygulanmakta olan kısıtlama ile ilgili olarak yayınlanan kararda; "iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi" ifadelerine yer verildi.