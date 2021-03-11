Türkiye hız kesmiyor! TSK'nın elini güçlendirecek 4 kritik proje hayata geçiyor





530 MİLYON LİRALIK AR-GE PROJESİ: "2020 yılına ait 175 milyon lira yatırım ödeneğinin tamamını kullanarak yatırım bütçe hedefinde yüzde 100'lük bir gerçekleştirme oranı yakalanmıştır. Geçen yıl yeni çelikhane yapımı, hurda ve gemi söküm tesislerinin modernizasyonu, patlayıcı depolarının iyileştirilmesi ve dövme presi modernizasyonu gibi önemli projeler tamamlanmış bulunmaktadır. 200'ü aşkın Ar-Ge projesi tamamlandı. Bu projelerin büyük bir bölümü Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine girmiş olup seri üretimimiz de devam etmektedir. Kurumumuzca halen toplam bütçesi 530 milyon lira olan 84 Ar-Ge projesinin 11'i sözleşmeli, 73'ü de öz kaynak olarak yürütülmektedir. Bütçenin yüzde 38'i Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜBİTAK gibi kurum dışı kuruluşlarca da desteklenmektedir.