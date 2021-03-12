İstanbul Havalimanı’na Altın Pusula’ dan üç ödül

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'nin (TÜHİD), 1999 yılından beri başarılı halkla ilişkiler çalışmalarını ödüllendirmek ve teşvik etmek amacıyla organize ettiği "19. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri" dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



Toplam 287 projenin yarıştığı ödüllerde İstanbul Havalimanı '29 Ekim 2018 Açılış Lansman' İletişimiyle Kategori Dışı Projelerde, Orkun Işıtmak'ın "48 saat gizlice havalimanında kalmak" başlıklı projesiyle Influencer Kullanımı kategorisinde ve Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonuyla Gündem Yönetimi kategorisinde üç ödüle birden layık görüldü.



EN BÜYÜK ALTYAPI PROJESİ



İGA Havalimanı İşletmesi Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül İstanbul Havalimanı'nın tasarım aşamasından inşaat sürecine kadar, tüm dünyanın merak ettiği, Türkiye'nin son dönemdeki en büyük altyapı projesi olduğunu belirterek " İletişim tarafında, İstanbul Havalimanı'nın temelinden açılışına kadar olan süreçte ortaya konan başarı hikayesini ve yaşanan tüm zorlukları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaştık. Hem geleneksel hem de sosyal medyada; İstanbul Havalimanı'nın ülke ekonomisine sağlayacağı katkıdan dünya havacılık sektörünün gelişimine yönelik etkisine kadar bir çok konu başlığı iletişim çalışmalarımızın ana içeriği oldu. Yapılan işin ne kadar önemli ve büyük olduğunu anlatmanın da bir o kadar zor olduğunu gördük. Ama geldiğimiz noktada; sadece Türkiye'de değil global dünyada da herkesin parmakla gösterdiği böyle bir projenin iletişiminin ülkemizin tanıtımına da fayda sağladığının bilinciyle son derece gururluyuz" diye konuştu.



EKİP ARKADAŞLARIMI TEBRİK EDİYORUM



İletişim sektörünün en duayen isimlerinin jüri üyesi olduğu Altın Pusula Ödülleri'nde üç faklı kategoride üç ödül almalarının doğru yolda olduklarının en büyük kanıtı olduğunu ifade eden Şengül " Bu güzel projenin hak ettiği iletişim çalışmalarını yenilikçi proje ve etkinliklerimizle sürdürmeye devam edeceğiz. Ödülü almamızda emeği geçen tüm İGA Kurumsal İletişim Departmanı'ndaki ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum "dedi