Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mart ayı 2021 PPK Merkez Bankası faiz toplantısı kararı bekleniyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politika Kurulu Toplantısı ile ilgili olarak Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Piyasaların gündemini şekillendirecek olan Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranırken son olarak 2021 Şubat ayının faiz kararında Ocak ayında olduğu gibi faizlerin yüzde 17'de sabit tutulmasına karar verilmişti. Merkez Bankası faiz kararı toplantısının 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirileceği duyuruldu…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yurt içi piyasalara yön verecek olan Merkez Bankası faiz kararı 18 Mart'ta gerçekleşecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası belli olacak. Böylelikle Mart ayı 2021 Merkez Bankası faiz kararı kamuoyunun bilgisine sunulacak…