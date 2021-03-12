Son dakika haberi: En çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu! İşte ikinci el otoda en çok tercih edilen markalar...

Son dakika haberleri... İkinci el otomobil almak isteyenler hangi aracın ne kadar sattığını merak ediyor. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markaları sıralandı. Buna göre; en çok satan 10 markanın satışları pazarı yüzde 76'sını oluşturdu. Şubat ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 76 gün oldu. En hızlı satılan marka 65 günle Renault, en yavaş satılan ise 97 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.