Son dakika haberi: En çok satılan ikinci el otomobil markaları belli oldu! İşte ikinci el otoda en çok tercih edilen markalar...

Son dakika haberleri... İkinci el otomobil almak isteyenler hangi aracın ne kadar sattığını merak ediyor. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markaları sıralandı. Buna göre; en çok satan 10 markanın satışları pazarı yüzde 76'sını oluşturdu. Şubat ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 76 gün oldu. En hızlı satılan marka 65 günle Renault, en yavaş satılan ise 97 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.
10- Toyota
4 bin 370 satış
9- Hyundai
5 bin 927 satış
2 - Renault
15 bin 662
1 - Volkswagen
16 bin 770 satış
EN ÇOK SATAN 10 MODEL TOPLAM BİNEK SATIŞLARININ YÜZDE 32'SİNİ OLUŞTURDU
Ford'un Focus modeli ise 3 bin 467 adetle dördüncü, Opel Astra da 3 bin 155 adetle beşinci sırada yer aldı. Ardından 2 bin 600 adetle Renault Fluence, 2 bin 562 adetle Toyota Corolla, 2 bin 417 adetle Fiat Egea, 2 bin 373 adetle Renault Symbol ve 2 bin 271 adetle de VW Golf sıralandı.
Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 32'sini oluşturdu.
TİCARİDE DOBLO TERCİHİ DEVAM EDİYOR
Hafif ticari araçlar kategorisinde ise şubat ayında 24 bin 819 adet satış gerçekleşti.
Satışlarda Türkiye'de geniş aileler tarafından da sıklıkla tercih edilen Fiat Doblo 2 bin 939 adetle ilk sıradaki konumunu şubatta da sürdürdü.
Doblo'yu, 2 bin 339 adetle Ford Transit Tourneo/Courier, 2 bin 129 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 97 adetle Ford Transit Tourneo/Connect, 1.885 adetle VW Caddy, 1.282 adetle VW Transporter, 1.281 adetle Ford Transit, 1.270 adetle Renault Kangoo, 980 adetle Peugeot Partner ve 609 adetle de Citreoen Berlingo takip etti.
Bu 10 model toplam hafif ticari satışlarının yüzde 68'ini oluşturdu.