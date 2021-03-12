Son dakika haberi: Milyonlarca emekli ve memurun gözü bu görüşmelerde! Emekli ikramiyesi, aile yardımı, indirim...

Son dakika haberleri... Memur ve memur emeklilerinin gözü bu yıl yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde. 3.1 milyon memur ve 2.2 milyon emekli için pazarlık masası Ağustos'ta kurulacak. Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 7.33'e çıkan, Temmuz'da da yüzde 3 zam ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 3'ü aşarsa fark alacak olan memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşmede 2022-2023 yıllarının yol haritası çizilecek.