Ortaköy’e 2.6 milyarlık karma proje geliyor

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut GYO, 2021 ihalelerini peş peşe gerçekleştiriyor. İstanbul Beşiktaş Ortaköy arsasının gelir paylaşımı modeliyle yapılan ihalesinin ikinci oturumu da yapıldı. Şehrin merkezindeki, turizm-ticaretkonut imarlı arsaya ilgi büyüktü.Sektörün önde gelen firmaları araziye sahip olmak için kıyasıya yarıştı. Etiler girişindeki eski Levent Jandarma Lojmanları'nın yer aldığı arsa için düzenlenen ihalede ipi Pasifik İnşaat göğüsledi. Arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeliyle düzenlenen ihalede, Pasifik İnşaat 2 milyar 650 milyon lira satış toplam hasılatı, yüzde 45 yani 1 milyar 192 milyon TL arsa payı teklifi verdi.İstanbul Beşiktaş Ortaköy arsası için ihalenin ilk oturumu 5 Mart'ta yapılmış, sektörden 12 firması teklif sunmuştu. 11 Mart'ta düzenlenen ikinci oturuma ise yedi firma teşekkür mektubu gönderirken, beş firma sözlü turlara kaldı. Sözlü turda en yüksek teklifi veren Pasifik İnşaat, ihalenin kazananı oldu.Ankara merkezli Pasifik İnşaat, Next Level markalı projeleriyle tanınıyor. Şirketin bu markasını bu arsayla İstanbul'a taşıması bekleniyor. Pasifik Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, daha önceki açıklamalarında İstanbul'da yatırım yapmayı planladıklarını ve şehrin merkezinde arazi arayışında olduklarını dile getirmişti.İnşaat sektörünün önde gelen firmaları Emlak Konut GYO'a ait Ortaköy arazisi için kıran kırana yarıştı. Pasifik Gayrimenkul'ün ipi göğüslediği ikinci oturumunda teklif veren diğer firmalar ise şunlar: Eltes İnşaat, Kiler GYO&Biskon Yapı, İntaya İntes, YSE Yapı, Emaar Libadiye&Emaar Properties, Hera Teknik Yapı, Fuzul Yapı, Citadel Gayrimenkul&Lüks Gayrimenkul, Nuryıldız&Sur Yapı, Artaş&Avrupakent, Eston&Tektaş&Keleşoğlu.ALTI askeri lojman binasının bulunduğu yaklaşık 20 dönümlük arsa Jandarma Genel Komutanlığı tarafından protokol ile TOKİ'ye devredilmişti. Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Ocak 2021'de rezerv yapı alanı ilan edilen arsanın Emlak Konut GYO tarafından hazırlanan yeni imar planı 1 Şubat 2021'de onaylanmıştı. Şehrin merkezinde, ticaret kullanımının yoğun olduğu Barbaros Bulvarı'na cepheli, Büyükdere Caddesi'ne yakın konumda bulunan arsanın, turizmticaret- konut imarı bulunuyor. Bu durumda arsaya AVM, otel, konut ve rezidans yapılabilecek. 2 bin 748 metrekare park alanı olmak üzere toplam 19 bin 879 metrekare büyüklüğündeki arsaya 28 bin 266 metrekare inşaat yapılabilecek. 1.65 emsale sahip arsada yükseklik zemin+15 kat olarak belirlendi.