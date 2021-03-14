Altun’dan Kılıçdaroğlu’na reform paketi tepkisi

Cumhurbaşkanlığıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomik Reform Paketi'ne yönelik eleştirilerine sosyal medyadan yanıt verdi. Altun, yaptığı paylaşımda, "Göz lazım bakmaya, gönül lazım görmeye... Kemal Kılıçdaroğlu, 'Ekonomi reformlarında işsizlik ile ilgili tek bir cümle var mı?' diye sormuş. Anlaşılan bakmamış, okumamış veya görmemiş. Görmesi için bir kez daha paylaşıyorum" ifadesini kullandı.Altun, paylaşımında istihdama ilişkin 5 başlıktaki 15 maddeyi içeren infografiğe yer verdi. Buna göre, mikro ve küçük ölçekli firmalardan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için KGF kefaletiyle 100 bin liralık krediye erişim imkânı sağlanacak. Kredinin maksimum limiti 500 bin lira (5 istihdam) olacak. İki yıl vadeli olacak kredinin ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacak. İstihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı her 1 kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primleri, firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşülecek. Böylece ilave istihdam oluşturan firmalar, düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkânına kavuşacak. Nakdi Ücret Desteği'nden faydalanıp çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler, şartları taşımaları durumunda İlave İstihdama Finansman Desteği'nden yararlanacak. Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hayata geçirilecek. Mesleki Eğitim Merkezleri'ni gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlanacak. Bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanacak, işveren üzerindeki yükler kaldırılacak. Uzaktan çalışma mevzuatı, yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecek. ANKARAKILIÇDAROĞLU'NUN muhtarlara özel kalem atayarak işsizliği bitirilebileceğini ilişkin ilginç önerisine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "E-devlet portalını tetris oyun sitesine çevirmeyi de akıl ederse Nobel Ekonomi Ödülü'nü alarak kesin tarihe geçer!" ifadeleriyle cevap verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da Kılıçdaroğlu'nun önerisine yönelik olarak, "Bu zeka iktidara talip!" değerlendirmesinde bulundu.