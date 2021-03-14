Son dakika haberi! Çinli çete vurgununda şoke detaylar! Özel odalar ayarlamışlar...

'FİNANSÇI ARANIYOR' İLANI

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; Hongwu Z. internette yayınlanan 'finansçı aranıyor' ilanına başvurduğunu belirterek başından geçenleri şöyle anlattı: "Finans üzerine çalışacağımı söyleyerek İstanbul'a davet ettiler. Havalimanında beni karşıladılar. Götürüldüğüm villada başka Çinliler de vardı. Kripto para alım satımı yaparak Çin'deki vatandaşları dolandırıyorlardı. Yapmak istemediğim için beni zorla alıkoydular. Bir akrabam hasta olduğu için Çin'e dönmek istediğimi söyledim. İzin vermedikleri için de kaçtım."