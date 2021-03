Evin büyüklüğüne göre otopark şartı

Hükümet, ülke genelinde otopark ihtiyacını karşılamak ve sorunlu yapı alanlarında da otopark yapılmasının önünü açmak için kolları sıvadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve herkesin merakla beklediği yeni Otopark Yönetmeliği'nin detayları ortaya çıktı. 31 Mart'ta yürürlüğe girmesi planlanan yönetmeliğe göre, her daireye bir otopark şartı yerine, dairelerin büyüklüklerine göre otopark yapılması zorunluluğu geliyor.Yeni yönetmelikte 80 metrekareden küçük her üç daire için en az bir otopark, 80 ila 120 metrekare arasındaki her iki daire için en az bir otopark, 120 ile 180 metrekare arasındaki her daire için en az bir otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için iki adet otopark yeri ayrılması hükmü getirilecek. Ticari alan fonksiyonu olan dükkân, mağaza ve banka gibi yerlerde ise her 30 metrekare için bir adet olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için bir adet olarak, büro binalarında her 40 metrekare için bir adet olan otopark zorunluluğu, her 50 metrekare için bir adet olacak şekilde revize edilecek. Otoparkın öncelikle; bina bodrumunda karşılanması zorunluluğu kaldırılarak talebe göre parsel arkası, yan veya ön bahçesinde veya bu bahçelerin altında öncelik olmadan karşılanabilmesi hükmü getirilecek. Parsel arka bahçesinde binalara iki metreden fazla yaklaşmamak ve zemin kat yüksekliğini aşmamak kaydı ile mekanik otopark yapabilme imkânı da verilecek. 120 metrekareden küçük olup üç kat ve üzeri yapı bulunan parsellerde talep halinde otoparkın bedel karşılığı bölge otoparkından temin edilebilme imkânı da getiriliyor. Yönetmelik değişikliğini nyürürlüğe girmesinden önce yapılmış olan yapı ruhsatı başvuruları ile kamu kurumları tarafından ihalesi yapılmış işlerde talep edilmesi halinde eski yönetmeliğe göre ruhsat alabilme imkânı da sağlanacak.Yeni yönetmeliğe göre 250 metrekareden küçük parsellerde otopark ihtiyacının yarısının parselde karşılanması kaydı ile zorunlu otopark adedi yüzde 50 azaltılıyor. Komşu parsellerin anlaşması halinde bitişik bahçelerin, aradaki duvar kaldırılarak ortak otopark olarak kullanılabilmesi imkânı getiriliyor. Böylece birden çok parselin anlaşması ile ada içi otoparkların önü açılıyor. Otopark mevzuatına ilk defa giren bir yenilik de parselinde otopark yapamayan yapılar için bin metre yarıçapındaki başka bir binadan, arsadan ya da ticari otoparktan tapuya şerh konarak yer temin edebilme imkânı getirilmesi oldu.YENİ Otopark Yönetmeliği'nde yerli otomobil TOGG için de hazırlık yapıldı. Asgari zorunlu otopark adedi 20'den fazla olan yeni yapılacak binalarda 1 Ocak 2023 tarihine kadar en az yüzde 2 oranında, bu tarihten sonra ise yüzde 5 oranında elektrikli araç park yeri düzenleme şartı getiriliyor. AVM ve bölge otoparklarında ise bu oranlar 1 Ocak 2023 tarihine kadar yüzde 5, bu tarihten itibaren ise yüzde 10'a çıkarılıyor.BÜYÜKŞEHİR belediyelerinin bugüne kadar otopark bedeli almalarına rağmen bölge otoparkları inşa etmemeleri nedeniyle yeni Otopark Yönetmeliği'ne göre, bölge otoparkı bedelini toplama ve yapma görevi ilçe belediyelerine veriliyor. İlçe belediyelerine bedel alınan otoparkları en geç üç yıl içinde yapma zorunluluğu getiriliyor.ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Bakan Kurum 2012'den bu yana 1.5 milyon konutun dönüştüğünü hatırlatarak, şunları söyledi: "2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız bu konu için 'Bedeli ne olursa olsun bu sorunu çözmeliyiz' ifadelerini kullandı. Buna siyaset üstü baktı. 2012'den bugüne 1.5 milyon konutun dönüşümü sağlandı. Vatandaşlarımızın daha güvenli yerlerde ikamet etmelerini sağladık. 2020'den itibaren 272 bin kentsel dönüşüm projesi devam ediyor. 180 milyar liralık yatırım yaptık. Her yıl 50-60 bin konutu kentsel dönüşüm projesi olarak yapıyoruz."