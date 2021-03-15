Halde kalan ürün dijitalde satılacak

Kalan bu ürünler DİTAP'a dahil edilerek, hızla alıcılarla buluşturulacak. Bunun için DİTAP'ta özel bölüm açılacak. DİTAP sayesinde her ölçekteki çiftçi, ürünü için pazar bulabilecek, tüketici ve esnaf da istediği kalitede ürün tedarik edebilecek. Sebze ve meyve zayiatının azaltılması için soğuk zincir oluşturulmasına da destek verilecek. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, pazarlama imkânı bulunamayan ürünlerle ilgili çalışmalar yapılmasının önem taşıdığını söyledi. Tavşan, "Yaş meyve ve sebze için altyapı çalışması gerekiyor. Meyve ve sebzenin de uzaktan satılabilmesi için boyutu, cinsi ve marka değerine göre standardının ve sınıflandırma sisteminin oluşturulması lazım" dedi.