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Spring yollara çıkıyor

Giriş Tarihi: 15.3.2021 ABONE OL
Spring yollara çıkıyor
EN ekonomik elektrikli otomobil Dacia Spring, perakende, Business ve Cargo olmak üzere üç versiyon olarak tüketicilerle buluşuyor. Yeni Dacia Spring'in perakende versiyonunun ön siparişleri 20 Mart itibarıyla 12 bin 403 eurodan başlayan devlet teşvikli fiyatlarla açılırken, ilk teslimatlar sonbaharda gerçekleştirilecek. Business versiyonu ise Mart 2021'den itibaren kullanıma sunulacak. Arka koltuksuz 1.100 litre bagaj hacmi ve 325 kg taşıma kapasitesine sahip N1 onaylı Cargo versiyonu ise 2022'den itibaren yollarda olacak.
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Spring yollara çıkıyor
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