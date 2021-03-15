Turizmde aşılanma rekabet gücünü artıracak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, 'Güvenli Turizm Programı' kapsamında sektör çalışanlarının öncelikli olarak aşılanması için Sağlık Bakanlığı ile Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi'nin hayata geçirildiğini duyurması sektör temsilcilerini sevindirdi. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, "Turizm çalışanlarının da aşılanmasıyla rakiplerimizin bir adım önünde olacağız. Rekabette Türkiye'ye avantaj sağlayacak" dedi. Atmaca, 30 odanın üzerindeki tüm tesislerin güvenli turizm sertifikası almak zorunda olduğuna değindi.