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!’ raflarda

Giriş Tarihi: 16.3.2021 ABONE OL
‘Ah Bir Emekli Olsam!’ raflarda
Türkiye'de milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konuların başında ne zaman emekli olacağı geliyor. Gazeteci Faruk Erdem'in buradan yola çıkarak hazırladığı 'Ah Bir Emekli Olsam!' isimli kitap ne zaman ve nasıl emekli olacağını merak edenlere rehberlik ediyor. Yasalarımızdaki emeklilik imkânlarını, erken emekli olma fırsatlarını, çalışmayanlara sağlanan emeklilik avantajlarını sade bir dille, hikâyeler eşliğinde ve anlaşılır örneklerle anlatan kitapta, hiç kimseye ihtiyaç duymadan emekliliğinizi hesaplayabileceğiniz tablolar da yer alıyor.
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‘Ah Bir Emekli Olsam!’ raflarda
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