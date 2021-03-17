Gaziantep TEKNOFEST rekoru kırdı

Gaziantepli gençler TEKNOFEST kapsamındaki yarışmalara katılmak için 9 bin 980 proje ile başvurdu. Geçen yıl TEKNOFEST'e ev sahipliği yapan Gaziantep'ten yarışmalara 3 bin 891 proje başvurusu yapılmıştı.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay festivali olan TEKNOFEST bu yıl kendi rekorunu katlayarak kırdı. Türkiye genelinde 39 bin 684 projenin başvurduğu festival kapsamındaki yarışmalara Gaziantep'ten de rekor başvuru yapıldı.

Gaziantep'ten yapılan başvurular hakkında bilgi veren Gaziantep Valisi Davut Gül, geçen yıl 3 bin 891 projenin başvurduğu Gaziantep'ten bu yıl 6 bin 980 proje ile başvuru yapıldığını açıkladı. Vali Gül, "Hazırladığımız proje sayısını ciddi bir şekilde arttırarak başvuruda Türkiye ikincisi olduk. Milli teknoloji hamlesi heyecanını taşıyan öğrencilerimiz başta olmak üzere destek olan öğretmen, veli ve yöneticilerimize teşekkür ederim" dedi.