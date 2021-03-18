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Haberler Ekonomi Haberleri Çanakkale zaferi için anlamlı kampanya! Hürjet'ten ATAK'a, MMU'dan Gökbey'e "Gücümüz Mirasımız"
Giriş Tarihi: 18.3.2021 09:26 Son Güncelleme: 18.3.2021 09:27

Çanakkale zaferi için anlamlı kampanya! Hürjet'ten ATAK'a, MMU'dan Gökbey'e "Gücümüz Mirasımız"

BETÜL USTA BETÜL USTA
Çanakkale zaferi için anlamlı kampanya! Hürjet'ten ATAK'a, MMU'dan Gökbey'e Gücümüz Mirasımız

, 18 Mart vesilesiyle milli ve özgün ürünleri ile ziyaretçilerin adlarının yazılı olduğu bir "dijital peç" oluşturulmalarına imkân verecek yeni bir site tasarladı

Türkiye, savunma sanayinde yakaladığı üstün başarı ile vatandaşına gurur veriyor. Bu gururu Çanakkale'de canlarını vatana feda edenlerle paylaşmak için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) anlamlı bir kampanya başlattı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitlerin ve kahraman gazilerin aziz hatırasını saygı ile anmak için "Gücümüz Mirasımız" sloganı ile yeni bir dijital kampanyaya imza atıldı. "www.gucumuzmirasimiz.com" web sitesine giren kullanıcılar, ATAK'tan Hürjet'e, Şimşek'ten Hürkuş'a Türk milletinin göğsünü kabartan yerli üretim savunma ürünlerine adlarının yazılı olduğu bir "dijital peç" oluşturabiliyor. Siteye ilk girişte "Atalarımız evlatlarına bir asır önce büyük bir miras bıraktı. O miras denize, toprağa, gökyüzüne ve ruhumuza karıştı..." notu ile karşılaşan kullanıcılar, isimlerine özel dijital peçinizi oluşturarak, sosyal medya hesaplarından paylaşarak bu gururu dünyaya duyurdu. Uygulamada, Aksungur "hedef", Anka "gurur", T129 Atak "güven", T625 Gökbe "azim", Göktürk-2 "keşif", Hürjet "çevik", Hürkuş "özgür", Milli Muharip Uçak (MMU) "gelecek", Şimşek ise "hız" kelimeleri ile nitelendiriliyor.

Sosyal medya kullanıcıları 'Gücümüz Mirasımız' etiketi ve "Bu mirası ANKA ile koruyacağım. Tıpkı onun gibi nice başarıları gururla kazanacağım" , "Bu mirası HÜRJET ile koruyacağım. Tıpkı onun gibi daima çevik ve dinamik olacağım" notları ile dijital peçlerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak, yerli savunma sanayi ile duydukları gururu dünya ile paylaştı.

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Çanakkale zaferi için anlamlı kampanya! Hürjet'ten ATAK'a, MMU'dan Gökbey'e "Gücümüz Mirasımız"
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