SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Son dakika gelişmeleri... "TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne oldu?" gibi birçok soru bugün sabah saatlerinden bu yana milyonların gündeminde yerini aldı. Şubat ayında politika faizini sabit tutan Naci Ağbal'ın bu ay nasıl bir politika izleyeceği merak konusu haline geliyor. Yapılan beklenti anketlerine göre analistler TCMB Merkez Bankası faiz kararının 17'den 18'e çıkartılacağı düşünülüyor. Öte yandan "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? soruları da yanıt arıyor. Mart ayı TCMB faiz kararı 14.00'da gelen son dakika haberiyle belli olacak.

TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI, NE OLDU?

Bu sene üçüncü kez kararlaştırılacak olan TCMB Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısından gelecek olan son dakika açıklaması ile belli olacak. AA Finans'ın Mart ayına ilişkin beklenti anketinde katılan ekonomistlerin büyük bir çoğunluğu vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan artacağı beklentilerini dile getirmişti. Şimdi ise gözler o açıklamaya çevrildi.