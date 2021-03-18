SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Son dakika gelişmeleri... "TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne oldu?" gibi birçok soru bugün sabah saatlerinden bu yana milyonların gündeminde yerini aldı. Şubat ayında politika faizini sabit tutan Naci Ağbal'ın bu ay nasıl bir politika izleyeceği merak konusu haline geliyor. Yapılan beklenti anketlerine göre analistler TCMB Merkez Bankası faiz kararının 17'den 18'e çıkartılacağı düşünülüyor. Öte yandan "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? soruları da yanıt arıyor. Mart ayı TCMB faiz kararı 14.00'da gelen son dakika haberiyle belli olacak.
TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI, NE OLDU?
Bu sene üçüncü kez kararlaştırılacak olan TCMB Merkez Bankası faiz kararı PPK toplantısından gelecek olan son dakika açıklaması ile belli olacak. AA Finans'ın Mart ayına ilişkin beklenti anketinde katılan ekonomistlerin büyük bir çoğunluğu vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan artacağı beklentilerini dile getirmişti. Şimdi ise gözler o açıklamaya çevrildi.
Mart 2021 tarihli Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, 18 Mart 2021 saat 14.00'da sonuçları ile kamuoyuna duyurulacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan artırılacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın 18 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, 24 ekonomistin büyük çoğunluğu politika faizinin 100 baz puan artırılmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 1'i değişiklik beklemezken, 1'i 75 baz puan, 20'si 100 baz puan ve 2'si 125 baz puan artış olacağını tahmin ediyor.
Şubat ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.
Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından Merkez Bankası'na döndü. Küresel piyasalar Fed toplantısı sonrası pozitif bir seyir izlerken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararları takip edilecek.
Fed'in ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmini 2021 için yüzde 4,2'den yüzde 6,5'e, enflasyon tahmini de yüzde 1,8'den yüzde 2,4'e revize edildi. Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisi ise 2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1 seviyesinde kalmaya devam etti. Ancak 2022 ve 2023'te faiz artışı bekleyen üye sayısının artması dikkati çekti.