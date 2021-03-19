Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 10 ayda 1 milyar 730 milyon lira

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından hizmete alınan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ile başta Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bereketli topraklar suya kavuşturulurken, üretilen enerjiyle de ülke ekonomisine büyük katkı sunuluyor.

Türkiye'nin 4. büyük hidroelektrik santrali olma özelliği taşıyan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı açılış töreninde ilk türbini devreye alınmasının üzerinden tam 10 ay geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES, hizmete alındığı ilk 10 ayda 2,47 milyar kilovatsaat enerji üreterek ülke ekonomisine 1 milyar 730 milyon TL katkı sağladı.