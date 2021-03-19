Merkez faizi % 19’a yükseltti

Merkez Bankası, dün gerçekleştirdiği 2021'in üçüncü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, bu yılın ilk faiz artırımını yaptı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanan PPK, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 2 puanlık artışla yüzde 19'a çıkardı.Merkez Bankası'nın beklentilerin üstünde yaptığı faiz artırımı, borsayı yukarı çekerken, doları düşürdü. Karar sonrası borsada endeks yüzde 1'e yakın yükselerek 1.570 puanın üstüne çıktı. 7.48 TL olan dolar, 7.32 liraya inerek 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Euro da yüzde 2.3'lük kayıpla 8.78 liraya indi. Analistler, Merkez Bankası'nın artan enflasyonist baskılara karşı 'önden yüklemeli' sıkılaştırma adımı atarak Türk Lirası varlıkları desteklediğini bildirdi. PPK sonrası yapılan açıklamada, finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte yavaşlayan kredi büyümesinin son dönemde bir miktar yükseliş eğilimi sergilediğine dikkat çekilerek, "İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir" denildi. PPK'nın, enflasyonda yukarı yönlü riskleri dikkate alarak önden yüklemeli ve güçlü bir ilave parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verdiği kaydedildi.