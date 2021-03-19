Son dakika: Bakan Dönmez canlı yayında ilk kez açıkladı! Nisan ayında başlıyor

"POTANSİYELİ YÜKSEK OLAN YERLERİ ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Nitekim Karadeniz'de yaptığımız keşfi daha gemilerimiz oradayken açıklayarak vatandaşımızla paylaşmıştık. Bu özellikle derin deniz aramalarında çok zaman tüketen, hem arkasında ofis çalışmaları olan hem de denizdeki araştırmalar ve çalışmalar olarak ciddi bir mesai gerektiren işler. Nitekim biz zaman zaman örnek olması açısından şunu söyledik, örneğin Kuzey Denizi'nde İngiltere 1970'li yıllarda 100'ün üzerinde sondaj yaptı ve ondan sonra buldu. Nitekim yine aynı bölgede Norveç, 30. sondajda buldu, biz henüz daha Doğu Akdeniz'de 8. sondajdayız. Potansiyeli yüksek olan yerleri aramaya devam edeceğiz. Oradaki kararlılığımız devam ediyor."

"YAVUZ POTANSİYELİ EN YÜKSEK OLAN BÖLGELERDEN BİRİNDE SONDAJA BAŞLAYACAK"

Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Tuzla Tershanesi'nde 3-4 aylık bakıma alındığını anlatan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı malzemelerin yenilenmesi, bazı testlerin ve kalibrasyonlarının yapılması gerekiyor. Ondan sonra inşallah yine tekrar Akdeniz'de çalışmalarına devam edecek. Bu arada Yavuz gemimiz de şu anda Mersin Taşucu'nda, bakımları devam ediyor. Bizim sondaj gemilerine iş çıkarabilmemiz için öncelikle tabii bu 2 boyutlu, 3 boyutlu sismik araştırmaların tamamlanması gerekiyor, onlar sonra ofiste ciddi anlamda bir de değerlendirmeye tabi tutuluyor ve potansiyel lokasyonlar o bölgede belirlendikten sonra da sondajlara başlıyoruz. En kısa süre içerisinde Yavuz gemimiz de yine potansiyeli en yüksek olan bölgelerden birisinde sondaja başlayacak."