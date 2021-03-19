Tek seferde en büyük işlem: 1.7 milyar dolar

VAKIFBANK, yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında Türkiye bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme işlemine imza attı. Dünyanın birçok bölgesinden 7 farklı muhabir banka işleme ilgi gösterirken, 5 işlem dolar bazında 2 işlem euro bazında gerçekleştirildi. Vadeleri 5 ila 7 yıl arasında değişen işlemler neticesinde 1 milyar 750 milyon dolar tutarında uygun maliyetli yeni yurtdışı ihraç tamamlanmış oldu. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bu başarılı işlemle Vakıfbank'ın ve ülkemiz bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki kredibilitesi bir kez daha teyit edilmiş oldu" dedi.Seküritizasyon işlemine Amerika'dan İngiltere'ye, kıta Avrupası ülkelerinden Asya'ya kadar çok geniş bir coğrafyadan talep geldiğini söyleyen Üstünsalih, "Toplam 7 muhabir bankanın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz menkul kıymetleştirme işlemi, ülkemiz bankacılık sektöründe tek seferde gerçekleştiren en büyük işlem olma özelliğini taşıyor. Son dönemlerde özellikle Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentlerinde hizmet verdiğimiz müşterilerimizin dış ticaret işlemlerine daha fazla aracılık etmiş olmamız, yurtdışından gelen nakit akımlarına dayalı seküritizasyon programımızın kapasitesini artırmamızı sağladı. Artan kapasitemizi verimli bir şekilde kullanarak böyle başarılı bir işleme imza atmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bu vesileyle, Vakıfbank'a duydukları güven ve sundukları desteklen ötürü katılımcı bankalara teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.SÖZ konusu işleme uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in BB+ (durağan) seviyesinde not verdiğini belirten Üstünsalih, şöyle konuştu: "Verilen bu not Bankamız derecelendirme notunun 3 not üzerindedir. Bu başarılı işlemle Vakıfbank'ın ve ülkemiz bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki kredibilitesi ve itibarı bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bankamız ülkemize ve reel sektöre her zaman olduğu gibi katkı sağlamaya devam edecektir."