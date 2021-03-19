UNCTAD: Türkiye yüzde 4 büyür

TÜRKİYE, geçen yıl pandemiye rağmen büyüme başarısı gösteren nadir ülkeler arasına girerken, uluslararası kuruluşların 2021'e ilişkin yukarı yönlü revizyonlarına dün de bir yenisi eklendi. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme beklentisini yüzde 2.4'ten 4'e yükseltti. Raporda, 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4'te bırakıldı. Geçtiğimiz gün kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 3.5'ten 6.7'ye revize ederken, 2022 yılı için büyüme beklentisini ise yüzde 4.5'ten 4.7'ye yükseltmişti.