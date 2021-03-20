Plazaların üst katı yurt olacak

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren uzaktan çalışma kavramı iş yaşamında köklü değişiklikleri de beraberinde getirdi. Alışveriş merkezi yatırımcılığı ve perakende sektörünün duayen isimlerinden Han Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, çalışma yaşamında artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylüyor.Hibrit olarak adlandırılan karma çalışma modellerinin önümüzdeki döneme damga vuracağı öngörüsünde bulunan Alkaş, "Uzaktan çalışma birçok kurumda kalıcı hale getirilse de getirilmese de hem bireylerin hem de kurumların ofis ihtiyacı sürecek" dedi. Büyük şehirlerde yaygın olarak bulunan ofis ve plazaları da ciddi bir değişim ve dönüşümün beklediğini söyleyen Alkaş'a göre bu dönüşümden bir döneme damga vuran AVM'ler de nasibini alacak.Alkaş'a göre bir dönemin en popüler çalışma mekanlarından olan şehir merkezlerindeki lüks plazalar da yeni dönemde büyük bir dönüşüm geçirecek. Türkiye'nin sahip olduğu 6.5 milyon metrekarelik ofis stokunun 2 milyon metrekaresinin boş olduğu bilgisini veren Alkaş'a göre büyük plazaların üst katları çalışan yurduna dönüşecek: "Üst katlar belki çalışanlar için yurt mantığı ile hizmet verecek. Alt katlarda ise yine ofis hizmeti sunulacak."Yüksek katlı, camı açılmayan, asansörü yoğun ofis ve plazalarda sıkıntı olduğunu söyleyen Alkaş, "Üst katların çalışan yurdu işlevi göreceğini düşünüyorum. Buralar sabahları aşağı inilen, akşamları yatmaya çıkılan mekanlar olacak. Alt katlarda ofisler yoğunlaşacak. Merdivenle çıkılabilecek katlar kadar ofise ayrılacak. Diğer katlarda farklı kullanım amaçları olacak. Bunun örnekleri Varşova'da var. Japonya'daki bazı oteller 15. kattan sonra başlar." Bu binaların altını han tipindeki mekanlarla desteklemek gerektiğini söyleyen Alkaş, "Biz de plazaların altına girmeyi düşünüyoruz" dedi.AVM'ler için bir dönüşümün kaçınılmaz olduğu öngörüsünde bulunan Alkaş, şunları anlattı: "Buralarda da yeni yaşam tarzı merkezleri devreye girecek. Yeme içme vurgusu değişecek. AVM'lerin içine sağlık ve eğitim gibi farklı fonksiyonlar girecek. Hatta çok yakında AVM içlerinde de hanlar göreceksiniz." Kendilerinin Türkiye'nin geleneksel iş ve ticaret merkezi konumundaki hanları günümüze taşıdıklarını anlatan Alkaş, geçen yıl şubat ayında ofis mobilyası üreticisi Nurus ortaklığı ile İstanbul Etiler'de Han Spaces adını verdiği ortak çalışma mekanını hizmete aldıklarını, şimdi İstanbul 4. Levent'te ikinci hanı açacaklarını anlattı. Alkaş, daha sonra da İkitelli ve Ataşehir'de yeni mekanlar açacaklarını söyledi.İstanbul'un ardından bu modeli Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlere taşımayı planlayan Avi Alkaş, pandemi ile birlikte kalıcı nüfus yoğunluğu ciddi oranda artan kıyı şehirlerini de odağına almış durumda. Türkiye'ye 2.5-3 saatlik uçuş mesafelerinde bulunan lokasyonlarda hanlar açmak için harekete geçen Alkaş, Budapeşte ve Bükreş için bağlantılarını kurduğunu söylüyor. Türkiye'nin yakın coğrafyasında zincir olmayı hedefledikleri bilgisini veren Alkaş, şunları kaydetti: "Budapeşte bu yıl, Bükreş ise önümüzdeki yılın başında açılır. Malta ve Moskova için hazırlığımız var."