Rekabet’ten Arnica ve Singer’e soruşturma

RekabetKurulu, Singer Dikiş Makineleri Ticaret A.Ş. ve Arnica Pazarlama A.Ş. hakkında, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un bazı maddelerini ihlal ettikleri iddiasıyla soruşturma başlattı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Singer firmasının, dikiş makineleri tedariki pazarındaki uygulamalarıyla ilgili kanunun, "rekabeti kısıtlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar" ile "hakim durumun kötüye kullanılması" maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı. Kurul, elde edilen bilgi, belge ve bulguları ciddi ve yeterli bularak, Singer hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Arnica şirketinin ise yetkili satıcılarının internet aracılığıyla satış yapmasını engellediği, satış fiyatlarına müdahalede bulunduğu, bölge veya müşterilere ilişkin kısıtlamalar getirerek ilgili kanunu ihlal ettiği iddialarıyla yürütülen ön araştırma da Kurul tarafından sonuçlandırıldı. Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Arnica firmasına yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.