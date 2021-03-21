İmece summit’te değişim konuşuldu

SOSYAL inovasyon platformu imece, Zorlu Holding'in ev sahipliğinde 'imece summit Geleceğe Etki Zirvesi'ni gerçekleştirdi. Zirve, yüzlerce değişim öncüsünü bir araya getirdi. Etkinlikte, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, "Yerel Yönetimlerin Değişimi Yönetmekteki Rolü" başlıklı oturuma katılarak yerel yönetimlerin değişimi yönetmedeki rolüne değinen konuşma yaptı. Şahin, "Dünya insani ve çevresel kalkınmayı zamanında yapsaydı bu pandemiyle karşı karşıya kalınmayacaktı. Hastalıklar, kuraklık ve şiddet aslında bir sonuç" dedi. Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül ve diğer katılımcılar "Ortak akılla daha iyi bir gelecek nasıl olur?" sorusuna yanıt aradılar.