Marul tarlada 20 kuruş, market tezgâhında 6 lira

Bilecik'ınSöğüt ilçesinde marul üreten çiftçiler, değerinde satamadıkları için marulların ellerinde kalması nedeniyle zor günler yaşıyor. Buna karşın İstanbul'da marul fiyatları el yakıyor. Bilecik'ten İstanbul'a gelene kadar marulun fiyatında yaşanan fahiş artış nedeniyle, hem tüketici pahalı olduğu için marul alamıyor, hem de üretici tarlada kalması nedeniyle zarara uğruyor. SABAH muhabiri, marul üreten çiftçilerin yaşadığı bu sorunu yerinde inceledi.Çiftçilerin verdiği bilgiye göre, marul tarlada 20 kuruş civarında alıcı buluyor. Söğüt ilçesindeki pazarlarda ise 50 kuruşa satılan marul, İstanbul'a olan yolculuğunda ise adeta fiyat patlaması yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hal Müdürlüğü'nde 4 liraya satışa sunulan marulun pazar ve marketlerdeki fiyatı ise 6 lirayı buluyor. Tüketiciye ulaşana kadar aracılar tarafından marul fiyatına yapılan bu haksız artış, en çok da üreticileri mağdur ediyor. Tuzaklı köyündeki 18 dönümlük serasında marul yetiştiren çiftçi 52 yaşındaki Önder Yavuz, 160 bin marulun alınmadığı için serada kaldığını söyledi. Yavuz, "5 aylık emeğimiz gitti. Marulları satamayınca koyunlara yedirmek zorunda kaldık. 160 bin marul elimde kaldı. Zararım 80 bin lira" diye konuştu.ÇALTI ve Yakacık köyünde seralarda marul yetiştiren Sadık Bilgin, Mehmet Dülger, Kamil Üstün, Muammer Yavuz adlı köylüler de fiyatların bir anda dibe vurması ve alıcı çıkmaması nedeniyle yetiştirdikleri marullardan binlerce liralık zarar ettiklerini anlattı. Marullarını hayvanlara yedirdiklerini belirten çiftçiler, "Köylü marullarını daha önce hep veresiye verdi. Ancak yüzde 80'i paralarını alamadı. Bazı köylüler hacizlerle boğuşuyor" diye konuştu.