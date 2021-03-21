Yüzey sularımızın yüzde 76’sı kirlendi

İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, Türkiye'nin temiz su kaynaklarında yüzde 45 oranında bir çekilme olduğuna dikkat çekti. Bozoğlu, "Yüzey sularımızın yüzde 76'sı kirlenmiş durumda. Bu sorun ancak güçlü, koordinasyonu sağlayan, iklim krizini de öngören bir Su Kanunu çalışması ile aşılabilir" dedi. Bozoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bu yılın temasının "Suya değer ver" olarak belirlendiğine dikkat çekti. BM'nin yayımladığı "Herkes İçin Su ve Sanitasyona Dair İlerleme Raporu"na göre dünya nüfusunun yüzde 29'unu oluşturan 2.2 milyar insanın güvenli içme suyundan mahrum olduğunu belirten Bozoğlu, "4.2 milyar insan ise kanalizasyondan doğru şekilde ayrıştırılmış su hizmetinden mahrum" dedi.