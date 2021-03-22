Bir kot pantolon için 10 bin litre su

Dünyadatatlı suyun yüzde 71'i tarım, yüzde 18'i sanayi ve yüzde 11'i de evlerde kullanılıyor. Türkiye'nin tatlı su tüketimi ise yüzde 73 tarımda, yüzde 11'i sanayide ve yüzde 16'sı evsel kullanımda. Sanayide birçok sektör su kullanımı konusunda oldukça kötü bir karneye sahip. Küresel su tüketiminin en yoğun olduğu sektör tarım. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde toplam tatlı suyun yüzde 85-90'i tarımsal üretimde kullanılırken, gelişmiş olan ülkelerde bu oran yüzde 16'lara kadar düşüyor.Gelir düzeyi yüksek ülkelerde tarımsal su kullanımının yerini sanayi sektörü alıyor. Dünya ülkelerinde ortalama yüzde 18 düzeyinde olan endüstriyel su ihtiyacı, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10 seviyesinde. Gelişmiş ülkelerde ise ortalama endüstriyel su ihtiyacı yüzde 60'lara ulaşıyor. Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerde sanayinin su kullanımı ise yüzde 80'lerin üzerinde. Sanayide tatlı su en yoğun elektrik enerjisi üretiminde kullanılır. En çok su kullanılan sektörlerden biri de tekstil. Tekstil, petrol sektörünün ardından, dünyanın en büyük ikinci kirleticisi. Tek bir kot pantolonu üretmek için 2 bin 500 ile 10 bin litre su harcanıyor. Ürünlerin kullanım süreleri ise 20 yıl öncesine göre yarı yarıya azaldı. Tekstilde su, tekstilin hammaddesi olan pamuğun üretim sürecinde, boyama ve apreleme işlemleri sırasında da kullanılıyor.DÜNYA nüfusundaki artış ve yaşam standartlarındaki gelişme dünya genelinde tekstil tüketiminin ciddi bir şekilde artmasına neden oldu. 2000'den günümüze, küresel tekstil üretimi iki katın üzerinde bir artış kaydetti ve yıllık üretim yaklaşık 100 milyon tona ulaştı. Üretimin artması, tekstil atıklarının artmasını da beraberinde getirdi. Bugün bir giysinin ortalama yaşam süresinin 3 sene olduğu ifade ediliyor. Her yıl çöpe atılan kullanılmış giysilerin oranı ise 15 milyon tona ulaşıyor.