Borsa İstanbul’dan açığa satış uyarısı

Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğini bahane ederek uluslararası piyasalarda hacimsiz işlemlerde 8.47 TL'yi gören dolar, dün iç piyasada 7.69 TL'ye kadar gevşedi. Yerli yatırımcının en az 4 milyar dolar satış yaptığı belirtildi. Borsa İstanbul'da da özellikle açığa satışların etkisiyle açılışta işlemler iki kez durduruldu. Borsa İstanbul yönetimi, açığa satış konusunda yatırımcıları uyardı. Borsa İstanbul, yatırım kuruluşları ve yatırımcıların mevzuata uyum konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi uyarısında bulunarak, "Aksi durumda, usulsüz açığa satış işlemleri başta olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve borsamız düzenlemelerine uygun olmayan işlemlere karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağı, inceleme ve denetim faaliyetlerinin titizlikle icra edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yaptı. Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamasında, piyasaların etkin, güvenilir ve şeffaf bir ortamda işleyişini teminen borsa piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerin gözetim faaliyeti kapsamında anlık ve sürekli olarak izlendiği vurgulandı. Öte yandan Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören döviz ve altın vadeli işlem sözleşmelerindeki yüzde 10 üst fiyat limiti oranı bugün için yüzde 20'ye çıkarıldı.JP Morgan, eylül ayına kadar faizlerde bir değişim beklemediğini, eylülde ise 100 baz puanlık bir indirim olabileceğini açıkladı. Yüksek enflasyon, dış finansman ihtiyacı ve küresel finans koşulları göz önüne alındığında politika değişikliği için çok fazla bir alan bulunmadığını belirten kurum, yeni merkez bankası başkanının enflasyonu düşürmeyi, şeffaflığı ve öngörülebilirliği taahhüt etmesinin güven verici olduğunu belirtti. JP Morgan, şu an için tahminlerini değiştirmediklerini belirterek, TCMB'nin yönlendirmesini ve verileri bekleyeceklerini söyledi.