Sağlık ürünlerınde e-vurgun

İlk kez SABAH'ın gündeme getirdiği e-ticaret üzerinden sahte kolajen satışının buz dağının görünen kısmı olduğu ortaya çıktı. Ünlü e-ticaret siteleri üzerinden milyonlarca liralık sahte vitamin ve gıda takviyesi ticareti de deşifre oldu. Vurguna dönüşen ticaretin kaynağı ise yasal boşluklar ve e-ticaret sitelerinin denetim zayıflığı... Eczanelerde satılan ürünlerde Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi kaydı zorunlu iken, e-ticaret sitelerinde bu kayıt takibi yapılmıyor. E-ticaret siteleri de bu belgeyi satıcılardan talep etmiyor. Yüzbinlerce sahte sağlık ve kozmetik ürünü kolayca tüketiciye ulaşıyor.



CİLT SORUNLARINA NEDEN OLDU

Sağlık Bakanlığı'nındenetimine takılan ve E.B markasıyla sanal pazaryerlerinde mal satışı yapan marka yakayı ele verdi. Ancak e-ticaret siteleri üzerinden kendisine hiçbir yaptırım gerçekleşmedi. Firma aynı pazaryerinde başka markası ile sahte sağlık ürünleri satmaya devam ediyor. Markaya ait ürünler Ürün Takip Sistemi kaydında da bulunmuyor. Özellikle gıda takviyesi ürünlerinin içeriklerinin de sahte olduğu ve birçok kişide cilt sorunlarına neden olduğu iddia ediliyor.



SAĞLIK ÇALIŞANINA ZARAR VERDİ

İçeriği bilinmeyen ürünler insan sağlığını da hiçe sayıyor. Konunun mağdurlarından biri de sağlık çalışanı oldu. Mağdur, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "E-ticaret sitesi üzerinden 'E.B' isimli firmadan serum, anestezi kremi almıştım. Ürünler tarafıma gelince barkodlarından orijinal olup, olmadığını sorguladım. Sahte olduğu ortaya çıktı. Ürün alerjiye neden oluyor."



YANILTICI BEYANLA SATIŞ YAPILIYOR

Bazı ürünlerde fiyat ve ürün arasında ciddi uçurumlar göze çarpıyor. Örneğin, bir gül yağı tedarikçisi 18 liraya gül yağı satıyor. Ancak kilosu 50 bin lirayı bulan gül yağının bu fiyata satılmasının imkânsız olduğu belirtiliyor. SABAH, geçtığimiz yıl 14 milyar liraya ulaşan kozmetik pazarında son dönemde sık sık kullanılan kolajendeki sahtecilik furyasını daha önce gündeme taşımıştı. Sahte ürünlerin de milyonlarca kullanıcısı olan ünlü e-ticaret sitelerinden pazarlandığını ortaya çıkarmıştı. Eczane satış fiyatlarına oranla yarı yarıya ucuza satılan sahte kolajenleri yüz binlerce insanın satın aldığı da tespit edilmişti. E-ticaret siteleri üzerinden vurgun yapan firmaların neredeyse tamamının hiçbir sağlık kuruluşu ile bağlı olmadığı da anlaşılmıştı.

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