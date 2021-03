E-ticaret’e sigorta şemsiyesi

Her yıl yüzde 30'ları aşan büyüme yakalayan e-ticaret sektörü, Kovid-19 nedeniyle rekor kırıyor. Türkiye'de e-ticaret, geleneksel ticaretten neredeyse dört kat hızlı büyüdü. E-ticaretin genel ticaret içindeki oranı yüzde 8 iken, bu rakam yüzde 14'e ulaştı. Dünyaya baktığımızda da hızla büyüyen şirketlerin tamamı, e-ticaret yolunu seçiyor. E-ticaretteki bu hacim büyümesi riskleri de artırıyor. Risklerin arttığı yerde de sigorta ürünleri ve yeni işbirlikleri doğmaya başladı.Örneğin, e-ticarette dünya devi olan milyarder Jeff Bezos'un şirketi Amazon, bir insurtech ile anlaşma yaparak çalıştığı işletmeler için yeni bir sigorta ürünü geliştirdi. Amazon Business ve Next Insurance arasındaki işbirliği ile Amazon üyelerine genel sorumluluk, mesleki sorumluluk, işçi sigortası ve daha bir çok farklı teminat olmak üzere küçük işletme sigortası yapılacak. İsrail ve Californiya merkezli bir sigorta teknolojisi girişimi olan Next Insurance, bu hafta küçük işletmelere uygun fiyatlı dijital sigorta çözümleri sunmak için Amazon Business ile ortaklık detaylarını da açıkladı. 2016 yılında kurulan Next Insurance, online satış yapan, anında 7/24 bir çözümle ABD genelinde dijital küçük işletme sigortası sağlayan bir insurtech. Şirket kısa süre önce 2 milyar dolarlık bir şirket değerlemesiyle D Serisi fonlamadan 250 milyon dolar yatırım topladı.KÜÇÜK firmaların ağırlıklı olarak yer aldığı e-ticaret alanında firmaların işlerinin aksaması veya operasyonlarında oluşacak kazalar aslında platformlara da zararlar veriyor. Sayıları hızla arttığı ve işlem adetleri yüksek olduğu için en fazla şikâyet de e-ticaret alanından geliyor. Yapılan araştırmalarda tüm şikâyetlerin içinde ilk sırada e-ticaret var. Üstelik yüzde 22'yle açık ara ilk sırada yer alıyor. Önemli sayıda şikâyet olan bir diğer sektör de bankacılık... İkinci sırada yer alıyor. Bankacılıkta şikâyet oranı yüzde 8.6. Telekomünikasyon sektöründe ise oran yüzde 7.7'yi buluyor.GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ sigorta şirketi genel müdürleri Türkiye'de de benzer bir trendin olduğunu teyit ediyor. Şu anda bazı sigorta firmaları ile e-ticaret siteleri görüşme halinde. Next Insurance ve Amazon örneğinde Amazon Business Prime üyeleri kolayca bir fiyat teklifi alarak genel sorumluluk, mesleki sorumluluk, işçi tazminatı, ticari araç ile ekipman sigortasını alabiliyor. Türkiye'de e-ticaret sitelerinin bu konuda çok fazla bir farkındalığı olduğunu söylemek zor. Ancak sigorta şirketlerinin zorlaması ile yakın zamanda bu alanda yeni gelişmeler duyacak gibiyiz.