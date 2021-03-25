Accor’dan pandemi desteği

AKFEN GYO'nun portföyündeki 15'i Türkiye, 4'ü ise Rusya'da olmak üzere 19 oteli işleten Accor Grubu ile aralarındaki kira sözleşmesi revize edilerek Akfen GYO lehine iyileştirildi. Bu değişiklikle Akfen GYO'nun sağladığı kira gelirlerinde Ocak 2021 tarihinden itibaren artış sağlanacak. Pandemi döneminin turizm ve konaklama sektörüne olumsuz etkisi portföyü ağırlıklı olarak otellerden oluşan Akfen GYO'nun gelirlerinde kayıplara sebep olmuş ve bu kayıplar Akfen Grubu tarafından kompanse edilmişti. Akfen GYO Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, "Accor Grubu ile olan birlikteliğimiz pandemi döneminde ve sonrasında da güçlenerek devam edecek. İleride yeni projelere de birlikte imza atacağız" dedi.